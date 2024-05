Wil jij de BMW Skytop kopen? Dat kan!

Gewoon even lief vragen en dan bouwt BMW met liefde een paar exemplaren van de Skytop.

BMW is traditioneel altijd lekker aanwezig op Concorso d’Eleganza Villa d’Este met een waanzinnige concept. De Villa d’Este Hommage, 328 Hommage, 3.0 CSL Hommage, 2002 Hommage, 8 Series Coupé Concept en de moderne Clownschoen van vorig jaar zijn allemaal naar dit evenement meegenomen. En dit jaar weer een absolute schoonheid, de Skytop.

BMW Skytop

In de verste verte denk je misschien aan een BMW 8 Serie, maar het gaat om een zeer stijlvolle dakloze roadster. Met een wat unieker design dan een 8 Serie, welteverstaan. Het voegt wat stijl en finesse toe aan het normaal zo schreeuwerige moderne BMW-design en daar houden wij, en de rest van de wereld wel van.

One-off

Zoals vrijwel elke Villa d’Este-creatie blijft de BMW Skytop echter bij een enkel exemplaar. Adrian van Hooydonk bevestigt echter dat de deur voor een productieversie op een kiertje staat. Mocht het publiek goed genoeg (met serieuze interesse) reageren, dan kunnen er 25 exemplaren gebouwd worden. Wordt gewoon aangeboden! De technische basis wordt gedeeld met de BMW 8 Serie en voorin zou de 625 pk sterke V8 van de M8 Competition kunnen liggen. Iets met snijden en koek zou je zeggen.

Belofte maakt schuld

Maarrrr… voordat je nu je chequeboekje erbij pakt om naar de BMW-dealer te rennen, moet het dus wel alleen zijn bij serieuze interesse. En dat is voor BMW indekken voor het geval die interesse niet serieus genoeg is. Ze zeiden ditzelfde namelijk bij de BMW Touring Coupe van vorig jaar en die is voorlopig in de ijskast beland. De Skytop zou een mooi prestigeproject zijn, maar ook niet veel meer dan dat. De use case is dus bijzonder op zijn minst. Gratis wordt ‘ie dus ook niet en het feit dat BMW hun hommage-modellen omzet in bodykits voor reeds bestaande modellen die dik zeven ton kosten, belooft niet heel veel goeds voor de Skytop.

Aan de andere kant, met slechts 25 exemplaren zouden ze de showrooms uit moeten vliegen gezien het soort prestigeprojecten van de recente tijd. Best een interessante keuze om te maken. (via Automotive News)