Gaat de BMW 4 Serie erop vooruit met Japanse accessoires? - Autoblog.nl

De Japanse tuner 3D Design laat zien wat voor upgrades ze in huis hebben voor de nieuwe BMW 4 Serie.

Als je een Duitse premiumauto koopt ben je niet zo snel uniek. Er zijn namelijk heel veel mensen die Duitse premiumauto’s kopen. Het voordeel is: voor populaire modellen zijn er ook veel aftermarket-onderdelen te krijgen. Zo kun je de auto toch een persoonlijk tintje geven als je daar behoefte aan hebt.

We kunnen niet zeggen dat de nieuwste generatie BMW 4 Serie alom geprezen werd bij zijn introductie, maar ongetwijfeld zal ook dit model goed verkopen. In Nederland zijn er tot dusver al 533 geregistreerd dit jaar. Daarmee lijkt het er niet op dat de nieuwe 4 qua verkoopcijfers veel onderdoet voor zijn voorganger.

Voor aftermarket goodies is AC Schnitzer momenteel de aangewezen partij. Zij hebben namelijk al een reeks accessoires voor de nieuwe 4 Serie. Mocht AC Schnitzer niet je ding zijn, dan is er ook een alternatief uit Japan: 3D Design.

Aangezien ook 3D Design zich vrijwel uitsluitend focust op BMW, mag de 4 Serie niet in het aanbod ontbreken. Zoals we van de Japanse tuner gewend zijn, houden ze het redelijk bescheiden. De voornaamste optische upgrades zijn een carbon voorspoiler, side skirts, diffuser en een subtiel spoilerlipje achter.

Het exemplaar op de foto’s is verder voorzien van 20 inch gesmede vijfspaaks velgen. Wat het verschil precies is met gegoten velgen legt collega @willeme haarfijn uit in dit artikel over velgsoorten.

De aandrijflijn heeft 3D Design gelaten voor wat het is. Als je daar wat aan wil laten doen als 4 Serie-rijder zul je aan moeten kloppen bij een andere tuner. Dan kom je toch al snel weer uit bij AC Schnitzer.