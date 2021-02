AC Schnitzer tilt de M440i naar 420 pk - Autoblog.nl

De AC Schnitzer M440i vult het ‘gat’ tussen de M440i en M4.

Voordat de M4 werd geïntroduceerd mocht de M440i korte tijd de rol van topversie vervullen. Met 374 pk en 500 Nm was het allesbehalve een lullige auto. Totdat de nieuwe M4 kwam. Met 480 pk en 550 Nm deed deze de M440i aardig verbleken. De M4 Competition schopt het zelfs tot 510 pk en 650 Nm. Dat is dus een behoorlijk verschil met de M440i. Uiteraard betaal je daar ook voor, maar toch.

Mocht je dit nu niet lekker zitten als kersverse M440i-bezitter, dan biedt AC Schnitzer uitkomst. Zij geven de M440i namelijk een behandeling die resulteert in 420 pk en 600 Nm koppel. Nog niet zoveel vermogen als een M4, maar wel mooi meer koppel. Ook voor de 430i biedt de Duitse tuner een upgrade. Die kan indien gewenst 300 pk en 470 Nm koppel krijgen, in plaats van de standaard 258 pk en 400 Nm. De sportieve dieselrijders worden ook niet vergeten: een boost voor de M440d staat eveneens op de planning.

Het kan zijn dat de auto op de foto’s bekend voorkomt. De optische tuning hebben we namelijk grotendeels al eerder behandeld. Voor de volledigheid zullen we dat gedeelte toch maar weer even meenemen.

Om te beginnen kan de auto 15-25 mm verlaagd worden. Verder zijn er de welbekende aerodynamische upgrades. Een splitter, een side skirt en een spoiler dus. Twee spoilers zelfs: eentje voor op de achterruit en eentje voor de op kofferklep. Qua velgen is er de keuze uit verschillende 19 en 20 inch AC Schnitzer-sloffen.

Op de foto’s van de vorige keer had de AC Schnitzer M440i nog enkele uitlaatpijpen, maar dat zijn nu dubbele pijpen geworden. Daarmee komt de auto ook qua looks in de buurt van de M4. En qua geluid natuurlijk, want het hele uitlaatsysteem is aangepakt. Als een M4 dus net buiten het budget valt, kom je op deze manier toch een eind in de goede richting.