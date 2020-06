BMW 4 Serie is officieel en heeft een grote grille

De nieuwe BMW 4 Serie is eindelijk hier. Het is een behoorlijk andere auto geworden.

De uitgaande BMW 4 Serie was heel simpel gezegd een coupé van de 3 Serie. Het model had wel zijn unieke kenmerken ten opzichte van zijn sedan-broer, maar om nu te spreken over een wezenlijk andere auto? De Duitse autofabrikant doet het anders met de nieuwe 4 Serie. Het uiterlijk is uniek ten opzichte van de 3 Serie om er echt een eigen model van te maken.

Het is geen veilige keuze geweest van BMW. Wat natuurlijk meteen opvalt is de enorme grille. Al sinds de BMW Concept 4 weten we dat deze grille eraan zit te komen. Ook in verscheidene teasers en interviews was de grille onderwerp van gesprek. Alsof het BMW’s manier was om je voor te bereiden op de ‘schok’. Terwijl we het stiekem al wisten is het toch even slikken, die voorkant. Maar over de 4 Serie valt veel meer te vertellen dan enkel het hekwerk aan de voorzijde.

Breder en langer

We beginnen met de cijfertjes. De nieuwe BMW 4 Serie is 128 mm langer in vergelijking met zijn voorganger. Het model meet nu 4,7 meter in de lengte. De breedte is 27 mm toegenomen (1,8 meter) en de wielbasis 41 mm (2,8 meter). Daarnaast staat de coupé 6 mm hoger in vergelijking met het oude model. Dat is nog altijd 57 mm lager dan de 3 Serie. De kont is 18 mm breder geworden. Dit laatste geeft de coupé een 23 mm breder achterwerk in vergelijking met de 3 Serie.

Motoren

In september komt de BMW M4, tot die tijd is de M440i xDrive het voorlopige topmodel. Deze variant is uitgerust met een 3.0-liter TwinPower Turbo zescilinder. Goed voor 374 pk en 500 Nm koppel. Het betreft een mild-hybride aandrijflijn met een 48v startgenerator. Dit zorgt voor een elektrische boost van een extra 11 pk. De coupé sprint in 4,5 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid is vanzelfsprekend begrensd op 250 km/u.

Naast het topmodel zijn er diverse andere benzine- en dieselvarianten. Het gaat hier om de 420i (184 pk, 300 Nm), 430i (258 pk, 400 Nm), 420d (190 pk, 400 Nm) en de 430d xDrive (286 pk, 650 Nm) en de M440d xDrive (340 pk, 700 Nm). Enkel de 430d, M440d en M440i hebben een zescilinder onder de kap en komen altijd met xDrive vierwielaandrijving. Daarnaast komen alle varianten standaard met een achttraps Steptronic automaat. Optioneel is de Steptronic Sport uit de BMW M-modellen. Deze brengt flippers naar het stuur en introduceert een Sprint-functie. Met de Sprint krijg je tijdelijk extra power in een tussenacceleratie. Handig als je een tractor aan het inhalen bent en per ongeluk nog 5 auto’s daarna inhaalt.

Interieur

Over het interieur kunnen we kort zijn. Dat is bekend als je naar de 3 Serie kijkt. Standaard op de 4 Serie zijn sportstoelen een lederen sportstuur. Multimedia verloopt via een 8.8-inch scherm in het midden van de auto. Optioneel kun je upgraden naar een 12.3-inch multimedia scherm voor in het interieur. Met het BMW Operating System 7.0 heb je toegang tot Apple CarPlay en tegenwoordig ook Android Auto.

M Sport Pro

Voor het eerst komt BMW met het M Sport Pro pakket. Niet eerder kon je deze optie krijgen op een model van het merk. Het is een uitbreiding op het reeds bestaande en beschikbare M Sport pakket. Met M Sport krijg je onder andere 18-inch velgen en de M Sport-bumpers. Het Pro pakket gaat nog een stapje verder met 19-inch velgen, de Steptronic Sport automaat, een achterspoiler en een Harman Kardon geluidssysteem.

Beschikbaarheid

Prijzen van de nieuwe BMW 4 Serie maakt het automerk in een later stadium bekend. De wereldwijde marktlancering van het model is in oktober van dit jaar.