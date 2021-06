Audi e-tron GT vs Porsche Taycan rijtest video - Autoblog.nl

Twee ontzettend vergelijkbare auto’s met elk een eigen smoel. Welke mag het worden?

Kiezen tussen de Audi e-tron GT en een Porsche Taycan is vooral persoonlijk. Qua techniek zijn er namelijk kleine verschillen. Beide elektrische auto’s zijn gebouwd op hetzelfde platform en delen daardoor dezelfde technologie.

Het uiterlijk en interieur is wat ze zo verschillend maken. En dan komt het aan op je smaak. Porsche heeft het voordeel dat het een Porsche is. Dat bekt toch wat lekkerder dan Audi. Aan de andere kant kan het ‘conservatieve’ van de e-tron GT weer in het voordeel spreken bij het kiezen van een leaseauto.

Ze hebben allebei meer dan 500 pk, maar de Taycan mag 250 km/u van Porsche. Blijf je toch een beetje achter met de e-tron GT die het met 245 km/u moet doen. In de sprint naar de honderd is de Porsche Taycan 4S met vier seconden een tiende langzamer dan de e-tron GT. In de Audi e-tron GT vs Porsche Taycan rijtest video kon een dragrace natuurlijk niet uitblijven.

Audi e-tron GT vs Porsche Taycan

De e-tron GT wint wel op het gebied van actieradius. Een opgegeven WLTP bereik van 487 kilometer, terwijl de Taycan 4S het moet doen met een bereik van 408 kilometer. Beide auto’s kunnen razendsnel 800V laden. Daarmee zijn het één van de snelst opladende auto’s die nu in een showroom staan.

Via onze partner Mobility Service kun je beide auto’s in de lease rijden. De Audi e-tron GT kost 1.111 euro per maand op basis van een looptijd van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De Taycan 4S kost in ditzelfde plaatje 1.402 euro per maand met de Performance accu. Zeg het maar en kijk vooral onze Audi e-tron GT vs Porsche Taycan rijtest video.