Zo gaat Ferrari elektrische auto’s geluid mee geven

Ferrari geeft elektrische auto’s een geluid mee. Gelukkig!

Over elektrische auto’s wordt veel geschreven. Dat daar doen wij overigens net zo hard aan mee. In deze polariserende samenleving – zeker online – is het vrij lastig om iedereen tevreden te stellen. Er zijn een hoop mensen die de elektrische auto bij voorbaat niets vinden en aan de andere kant mensen die denken dat de EV de enige manier is om deze planeet een beetje leefbaar te houden. Het levert altijd levendige discussies op waarbij we gelukkig altijd wel een rapportje online vinden dat strookt met onze mening op dat moment.

Nu zijn er zat voorbeelden waarbij de EV een vooruitgang is. Ze zijn over het algemeen lekker vlot, lekker stil en trillingsvrij. Dus zeker bij normale auto’s met een driecilinder turbo ga je er echt alleen maar op vooruit. Het is alleen een lastige case als we het hebben over sportauto’s. Dan worden de nadelen van een EV pijnlijk zichtbaar, voelbaar en hoorbaar. Ten eerste die accu. Ja, die bevindt zich onderin, maar gewicht blijft gewicht.

Ferrari geeft elektrische auto’s geluid

Ook zijn er zat auto’s die juist emotie oproepen omdat ze een fraai geluid voortbrengen. Een EV doet dat niet. Dus waar een elektrische Peugeot 208 in alle opzichten beter is dan de vorige generatie met benzinemotor, is dat wat lastig om te vinden bij een Ferrari. Die auto’s moeten juist erg licht zijn en fraai klinken. Nu worden de accu’s telkens beter en is Ferrari aan het werken om EV’s een mooi geluid mee te geven.

Collega @RubenPriest vertelde jullie een maandje geleden al dat Ferrari een bak herrie beloofde bij de nieuwe EV. Dat deed Ferrari CEO Benedetto Vigna. Bij Motor Authority hebben ze enkele patenttekeningen gevonden die Ferrari heeft aangemeld bij het Amerikaanse patentbureau.

Het is een patent voor een auto met drie elektromotor met sound-generatoren. Er zitten luchtinlaten bij de motoren die moeten zorgen voor een bepaalde werveling. Deze moet dan geluid gaan genereren dat dan via buizen in de cabine terecht moet komen.

Het is niet eens zozeer bedoeld om te zorgen voor meer emotie en een hard geluid. Het gaat Ferrari er vooral om dat de bestuurder iets meer op alle zintuigen kan vertrouwen. Ja, bij een EV hoor je de banden beter, maar heb je geen idee wat de motor eigenlijk doet.

Niet nieuw en toch weer wel

Dan is er nog een andere manier waarbij Ferrari gebruik wil gaan maken van de luchtflow over de auto. Die lucht moet dan terecht komen in resonatoren die geluid moeten gaan maken. Dit kan ook middels luchtinlaten onder de auto.

Helemaal nieuw is het idee niet om elektrische auto’s geluid mee te geven. Het grote verschil is dat het nu ‘puur’ is. In de meeste gevallen worden de geluiden over de speakers overgebracht. Soms zijn dat nog beste aardige geluiden, maar het blijft nep. In dit geval heb je het over geluiden die je een idee moeten geven van de snelheid die je rijdt.

Wanneer de elektrische Ferrari mét geluid op de markt verschijnt, is nu nog gissen. Het is in elk geval goed om te weten dat ze zich bij Ferrari er ook druk om maken.

Fotocredit: Gele Ferrari 550 Pininfarina Barchetta door Row1 via Autoblog Spots!