Koop een neppe Alpina bij Domeinen

Nep of niet, dit is eigenlijk gewoon een heel tof ding.

Vandaag is er weer een verse lading auto’s online gekomen bij Domeinen en daar zit altijd wel iets interessants tussen. Deze keer: een Alpina. Alleen lijkt het geen echte Alpina te zijn. Maar dat mag de pret niet drukken.

Zoals je ziet betreft het een E30 3 Serie, waar wel degelijk officiële Alpina-versies van zijn geweest. Best wel veel zelfs. Op basis van de E30 had je de Alpina C1, C2, B3 en B6, waar ook weer verschillende varianten van waren. Er was zelfs een Alpina op M3-basis, de B6 3.5 S.

De Alpina bij Domeinen lijkt echter geen van de bovengenoemde auto’s te zijn. De velgen die een paar maten te groot zijn verraden al dat dit geen originele Alpina is. Verder is het chassisnummer gewoon een BMW-chassisnummer. Het gaat hier dus om een 320i met Alpina-onderdelen.

Naast de velgen zien we ook een Alpina-voorbumper, Alpina-striping en een Alpina-stuurtje. Het mag gezegd worden: los van de iets te grote velgen is het best wel een fraai geheel.

De auto verkeert ook niet erbarmelijke staat, zoals de tijdgenoot die onlangs bij Domeinen stond (een Mercedes 190E 2.5-16). Er zit wel een scheur in de voorbumper en in de lak bij de voorste wielkast, maar het interieur ziet er behoorlijk strak uit.

Zoals je kunt zien aan het kenteken is deze auto geïmporteerd, en wel in 2021. Volgens de teller heeft de auto 135.529 km gelopen. Mocht je wel te porren zijn voor een E30 met Alpina-look, dan kun je dus nu je slag slaan bij Domeinen.