Heet! De eerste beelden van de elektrische Ferrari

Vanuit Maranello hebben we spionagebeelden van de elektrische Ferrari.

Enzo ligt waarschijnlijk te rollen in zijn graf, maar na de eerste cross-over van Ferrari volgt nu ook de eerste elektrische Ferrari. Daar is nog heel weinig van bekend, maar vanuit Maranello hebben we nu de beelden van een elektrisch prototype. Die zijn vandaag gemaakt, dus vers van de pers.

Wat valt op als we de foto’s bekijken? Allereerst natuurlijk de uitlaten. Daarmee probeert Ferrari ons op het verkeerde been te zetten, maar dan hadden ze toch iets beter hun best moeten doen. Deze nepuitlaten zijn niet heel overtuigend.

Het tweede wat opvalt: het is een cross-over. Wéér een cross-over. Het lijkt er dus op dat Ferrari hun elektrische hoofdstuk niet begint met een supercar. Waarschijnlijk omdat er gewoon heel weinig vraag blijkt te zijn naar elektrische supercars.

Over het design kunnen we nog weinig conclusies trekken. Dit is namelijk niet het definitieve design. Het lijnenspel en de achterlichten lijken verdacht veel op die van de Maserati Levante. Oftewel: het gaat hier om een mule. Wie weet wordt het uiteindelijk dus toch geen cross-over.

Verdere informatie rondom deze Ferrari EV is nog schaars, maar de auto zou een prijskaartje rond de 5 ton moeten krijgen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat leaserijdend Nederland straks in een elektrische Ferrari zit. Ook weten we alvast dat de auto een bijzonder geluid krijgt. Want in een Ferrari wil je toch wat horen, ook al is het een EV.

Aangezien Ferrari nu nog met een mule rondrijdt, zal de introductie nog even op zich laten wachten. Volgens de huidige planning zal dat ergens eind volgend jaar zijn. We zijn benieuwd.