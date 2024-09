Rijden met een moderne klassieker: de BMW 1M [Video]

Wouter doet een blokje om met de BMW 1M, die toevallig ook geveild wordt.

De BMW 1M is snel uitgegroeid tot een van de meest geliefde moderne BMW’s. Niet zonder reden natuurlijk, want de 1M is eigenlijk alles wat een sportieve BMW moet zijn. Compact, relatief licht, handgeschakeld en natuurlijk met een zes-in-lijn onder de kap. Wat wil je nog meer als BMW-liefhebber?

De zes-in-lijn in kwestie is de krachtigste versie van de N54, die verder alleen in de Z4 sDrive35is te vinden is. Deze levert 340 pk en 450 Nm aan koppel. Als je plankgas geeft heb je zelfs 500 Nm koppel, dankzij de tijdelijke overboost. Genoeg power om een hoop lol te hebben in een compact bommetje als dit.

Zoals Wouter terecht opmerkt in de video oogt de 1 Serie Coupé standaard een beetje ongelukkig, maar als 1M klopt ‘ie opeens helemaal. De uitgeklopte wielkasten en dikkere bumpers maken deze auto gewoon af. De fraaie Y-spaak velgen (ook geleverd onder de E90 M3) maken het plaatje compleet.

Die velgen zijn overigens niet het enige wat er overgenomen is van de M3. De achteras (inclusief sper!) en de remmen zijn ook afkomstig van de M3. Dat de 1M een stuk breder is dan de standaard 1 Serie Coupé is dus niet zomaar voor de show.

Het zwarte exemplaar waar Wouter meer rijdt is één van de vijftig exemplaren die destijds nieuw zijn geleverd in Nederland. De 1M is daarmee een stuk exclusiever dan zijn opvolger, de M2. Deze auto heeft 83.100 km op de teller staan en is altijd netjes bij de dealer onderhouden.

Mocht je interesse hebben: er kan nog tot en met dinsdag 20.00 op deze 1M geboden worden via The Collectables. Ook zal de auto dit weekend te bewonderen zijn op Wheels Mariënwaerdt, waar The Collectables een eigen stand heeft.

Check vooral de video om te kijken hoe deze auto rijdt!