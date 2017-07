Gaat de unieke Concept S dit keer wel wat opleveren?

Interesse in een puike one-off voor in de garage?

Praktisch is ‘ie niet, maar vliegen happen met het geluid van een V10 op de achtergrond was nog nooit zo leuk. De one-off Lamborghini Concept S zal weer worden geveild. Weer? Jep, het is niet de eerste keer dat de bijzondere Italiaan van de hand wordt gedaan. De door Luc Donckerwolke getekende Lambo ging in 2015 al eens onder de hamer. Veilingmeesters dachten dat de one-off zeker 2,6 miljoen dollar zou opbrengen. Ze kwamen van een koude kermis thuis, want de auto werd uiteindelijk niet verkocht.

In augustus zal er een tweede poging volgen. Tijdens de Monterey Car Week vinden diverse veilingen plaats. Ook RM Sotheby’s is weer van de partij. Ze nemen onder andere deze Concept S mee. De supercar heeft volgens het veilinghuis slechts 180 kilometer op de teller staan. Dit betekent dat er in de tussentijd niet mee is gereden. In 2015 sprak men namelijk ook over een stand van 180 kilometer.

Wat de Lambo minimaal moet gaan opleveren is niet bekendgemaakt, maar wellicht dat de veiling nu wel slaagt. De vorige veiling vond plaats in New York. Tijdens de Monterey Car Week reizen de rijkste autoliefhebbers af naar Californië om met pegels te smijten. Het event is ieder jaar weer goed voor bizarre opbrengsten.