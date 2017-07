6 dingen die we weten over de Volvo XC40

De nieuwste telg van de Volvo XC-serie komt eraan. Wat kunnen we eigenlijk verwachten van dit model?

Enkele jaren geleden kwam Volvo met de nieuwe XC90. Begin dit jaar was het de XC60 en deze herfst komt de Zweedse autofabrikant met de XC40. Volvo verwacht dat laatstgenoemde het meest succesvolle model gaat worden in de XC-serie. Een voorspelling die zomaar uit kan komen. Neem het aantrekkelijke design van de XC90/XC60, combineer dit met een puik interieur, hang er een scherp prijskaartje aan en je hebt een topper in wording. In dit artikel verdiepen we ons in de XC40 en wat er tot nu toe bekend is over het model.

Het platform

De XC40 zal op het nieuwe Compact Modular Architecture (CMA) platform komen te staan van Volvo en Geely. Het platform is sinds 2013 in ontwikkeling. Naast de XC40, staat ook de Lynk & Co. 01 op dit nieuwe platform. De eerste volledige elektrische auto van Volvo zal ook worden gebaseerd op het CMA-platform. Naar verwachting komen de Zweden in 2019 met dit model.

Jongeren moeten de auto ook gaan kopen/leasen

Met de frisse ontwerpen van de XC90 en de XC60 heeft Volvo het ‘ouwenlullen imago’ van zich afgeslagen. Met de XC40 zetten ze die lijn door. Naar verwachting kan de compacte SUV op veel punten persoonlijk worden samengesteld. Denk aan wat Opel deed met de Adam, Toyota met de Aygo en Citroën met de C3 en C4 Cactus. Dat worden dus vuistdikke folders vol kleuren, wielen, leersoorten en materiaalkeuze voor de ventieldopjes.

Diverse uitvoerigen

Net als andere modellen van Volvo, zal ook de XC40 in diverse uitvoeringen komen. Naar verluidt komt de XC40 in de uitvoeringen Momentum, R-Design en Inscription. Momentum is ‘standaard’, R-Design voor de sportieve looks en de Inscription-modellen zijn lekker luxe.

Motoren

Over de motoren is nog niet veel bekend. Verwacht een 1.5 driecilinder als instapper. Daarnaast zullen er de nodige viercilinders komen, benzine en diesels. Dromen over een vijfcilinder is hopeloos. Die tijden zijn -helaas- echt voorbij. De XC40 zal een urban SUV worden. De modellen met voorwielaandrijving zullen het leeuwendeel voor hun rekening nemen.

Concurrentie

Het is geen verrassing als we vertellen dat dit segment razend populair is. De XC40 krijgt dan ook met serieuze concurrentie te maken. De Volvo zal het moeten opnemen tegen onder andere de Mercedes GLA, BMW X1, Audi Q3, Range Rover Evoque en de Jaguar E-Pace. Niet de minste concurrenten.

Wanneer?

De verwachting is dat Volvo deze herfst de XC40 gaat presenteren. De auto hoef je niet in september in Frankfurt te verwachten. Volvo is al enkele jaren niet meer aanwezig op de Duitse beurs. In plaats daarvan organiseert het merk zelf evenementen. Tegen het einde van de jaar moet ‘ie bij de dealer staan.