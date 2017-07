Special: Ferrari 360

De laatste langzame Ferrari.

Laten we even kijken naar het huidige modellenaanbod van Ferrari. Instappen doe je met de 570 pk sterke California T. De junior supercar, de 488 GTB heeft dik 670 pk. De GTC Lusso heeft evenveel vermogen, tenzij je een V12 wil. Dan heb je nog meer power. De 812 Superfast heeft 800 pk. U begrijpt: qua prestaties staan Ferrari’s ver, ver boven hetgeen wat de concurrentie biedt. Je hebt een high-end Porsche of een McLaren nodig om een krachtig weerwoord te kunnen bieden. Zoals het hoort, zou je zeggen. Dat is niet helemaal waar.

Niet dat Ferrari’s traag zijn geweest. Absoluut niet. Maar er is een tijd geweest dat een Ferrari zich qua prestaties keurig tussen de concurrentie wist te nestelen, in plaats van er dik overheen te gaan. Nu is snelheid relatief. Want een supercar is niet alleen snelheid. Natuurlijk, snel gaan, erg handig. Maar je wilt meer. Beleving. Een schreeuwende motor. Sensatie. En bovenal: het gevoel dat jij, de bestuurder, het verschil maakt en niet de techniek.

Achteraf is het makkelijk praten, maar het kantelpunt tussen ‘emotionele’ techniek en absolute prestaties is wellicht te vinden bij de Ferrari 360 Modena. De Ferrari 360 had de loodzware taak om de Ferrari F355 op te volgen. Dat was voor velen de favoriete Ferrari. Maar de F355 was in basis niet de allerbeste auto. Het was een facelift versie van de nogal tegenvallende Ferrari 348. De Honda NSX maakte pijnlijk duidelijk dat de 348 op het gebied van bruikbaarheid, comfort, bouwkwaliteit, betrouwbaarheid, wegligging en zitpositie ernstig te kort schoot. Nu is er niemand geweest die een Ferrari daarom kocht. Echter, als de goedkopere concurrenten laten zien dat het niet zo beroerd hoeft te zijn, is het onverkoopbaar om door te gaan met slechte auto’s bouwen. Daarom werd de 360 beter dan ooit.

De coupe versie krijgt de naam ‘Modena’ mee, vernoemd naar de geboorteplaats van Enzo Ferrari. De auto moest op alle punten beter worden dan de F355. De 360 was stijver, groter en lichter dan de 355. Dit was mede te danken aan het aluminium chassis. Tegenwoordig is koolstofvezel gemeengoed, maar de basis van de 355 was van ouderwets staal. Dus ook qua bouwwijze zat de 360 tussen ouderwets (staal) en hypermodern (koolstofvezel) in. Dat had niet zozeer te maken dat Ferrari niet met koolstofvezel kon werken (de F50 was geheel van carbon), maar het goedje was nogal bewerkelijk en bijzonder prijzig. De 360 Modena was nu eenmaal de instap-Ferrari.

Ook het ontwerp moest grondig vernieuwd worden. De 355 was geenszins lelijk, maar het leunde nog (te) sterk op de uitstraling van de Ferrari’s uit de jaren ’80. Wederom werd er aanspraak gemaakt op de diensten van Pininfarina. Het was nog een heel karwei om de 360 te ontwerpen, want de eisen waren erg streng. De auto moest aërodynamischer worden. Tevens moest de auto zelf downforce genereren, terwijl een spoiler niet was toegestaan. Oh, de ruimte in de cabine mocht wel iets genereuzer. Succes.

Pininfarina heeft zichzelf overtroffen. Zet de 360 naast de 355 en je ziet dat de 360 veel moderner is. Dat is mede te danken aan de koplampen. De klapkoplampen moesten het veld ruimen voor reguliere Xenon-units. Het ontwerp was veel strakker, met name aan de zijkant. De koets was dusdanig ontworpen voor een perfecte airflow. De downforce werd opgewekt via de bodemplaat. Deze was dusdanig ontworpen dat het op snelheid de auto naar het asfalt trok.

Piece de résistance was de motorkap. De Modena had een achterklep van glas. Zo kon je naar de parel van een motor kijken, alsof de Modena een rijdende juwelierszaak was. Het uitzicht was het meer dan waard. Wat een motor. Er zijn soms van die motoren waar je gewoon nooit genoeg van krijgt. De 3.6 liter V8 levert een maximumvermogen van 400 pk bij een duizelingwekkende 8.500 tpm. Het hoogste koppel bedroeg 372 Nm, die de V8 bij 4.750 tpm leverde. Dat zijn slechts de specificatiecijfers. Bij een Ferrari gaat het om zo veel meer. Karakter bijvoorbeeld.

Dat boodt de motor in overvloed. De 360 Modena was niet al te zwaar. De auto was weliswaar 10% groter en ruimer dan de F355, maar ook 60 kg lichter. In een rechte lijn was het verschil in snelheid niet zo heel erg groot. 0-100 in ongeveer 4,5 seconden en een topsnelheid van 295 km/u. Echt te bizar voor woorden dat een rijdende vijfcilinder koelkast sneller is. De acceleratietijd gold voor beide transmissies. Net als bij de 355 kon je kiezen tussen een handgeschakelde zesbak (met rooster!) of de ‘F1’ transmissie. Dat was een sequentieel te bedienen bak met flippers aan het stuurwiel. Op Fiorano was de 360 Modena maar liefst 3 seconden sneller dan de 355. Dat lag echt niet aan de 20 extra paarden.

Een andere grote verandering die Ferrari doorvoerde was de kwaliteit van het interieur. Je kan wel Conolly-leder en Ferrari-logo’s op afgedankte Fiat Ritmo onderdelen plakken, maar uiteindelijk prikt de klant er wel doorheen. Het materiaalgebruik was enorm verbeterd ten opzichte van voorgaande Ferrari’s. Het stuurwiel had net als de F355 een airbag, maar was veel kleiner en sportiever. Het was zelfs mogelijk om een navigatiesysteem te bestellen. Al gebied de eerlijkheid te zeggen dat dat een Becker radio was met navigatiefunctie.

Een jaar later lanceerde Ferrari de 360 Spider. In tegenstelling tot de 355 zou het daarbij blijven. De 360 Spider was aanzienlijk stijver dan de 355 Spider en de verkopen van de GTS (de targa-variant) uitvoering waren niet om over naar huis te schrijven. De kap was nog eenvoudig van stof, geen metalen klapdaken nog voor Ferrari anno 2000. Net als de Berlinetta krijgt de Spider een glazen motorklep. Eigenlijk gek. Als een Duits merk dit doet is het ordinair en patserig. Bij een Italiaan is het gewaagd en stijlvol.

Bij het ontwerpen van de 360 Modena werd er (uiteraard) rekening gehouden dat er ook een open variant zou komen. Het verwijderen van een dak van een auto is natuurlijk slecht voor de torsiestijfheid. De heren technici van Ferrari hebben puik werk afgeleverd. De stijlen werden verstevigd, evenals bodemplaat aan de voorkant. Ook kreeg de Spider een iets gewijzigde voorruit in een steviger voorruit-stijlframe en nog wat andere kleine verstevigingen. Het resultaat: de 360 Spider was voldoende stijf en slechts 60 Kg zwaarder.

Dan was er nog een bijzondere Spider variant. De meest zeldzame Ferrari 360 is namelijk de ‘Barchetta’. Er is slechts één exemplaar van gebouwd. Ferrari-baas Luca Di Montezomolo ging trouwe, houden die Italianen wel van. Als huwelijkscadeau kreeg hij deze auto van Gianni Agnellig (opperbaas van Fiat en stiekem eigenaar van Italië). De 360 Barchetta heeft een bijzonder lage voorruit en ook de achterpartij was anders. De Barchetta zag er stilstaand veel sneller uit. Naar het schijnt kostte de verbouwing zo’n 100.000 euro.

Niet dat Luca ontevreden was over de auto, maar toch maakte hij een aanpassing. De voorruit was dusdanig laag dat je aan de vliegen in zijn tanden kon zien hoeveel lol Di Montezomolo in zijn ritje had. Daarom monteerde hij een iets hogere voorruit. De auto staat nu in het Ferrari museum. “Logisch” zal u denken. Maar hoeveel huwelijkscadeau’s van jou staan er eigenlijk in een museum?

In 2003 kwam Ferrari 360 Challenge Stradale. Ferrari en naamgeving blijft altijd heel erg wonderlijk. Vrij vertaald impliceert de naam dat het een straatversie is van de 360 Challenge race-auto’s. Dat lijkt aardig te kloppen. Tegenwoordig kennen we lichtgewicht sportwagens, maar het zijn eigenlijk technologisch hoogstaande praalwagens. Een 911 GT3 RS heeft gewoon airconditioning en een navigatiesysteem. De 360 Challenge Stradale was nog echt old-school hardcore.

Er zijn twee manieren om een auto sneller te maken. Verlaag het gewicht en verhoog het vermogen. Voor de Challenge Stradale werden beide manieren toegepast om het prestatiepotentieel te vergroten. De 3.6 liter V8 was nog een echte ouderwetse, atmosferische en hoogtoerige motor. Het specifieke vermogen bedroeg in standaard vorm al meer dan dan 100 pk per liter. Het vermogen steeg lichtjes naar 425 pk bij (eveneens) 8.500 tpm met 25 stuks. Er kwam 1 newtonmetertje bij: 373 Nm bij 4.750 tpm.

Wellicht is het je opgevallen: de prestatiecijfers zijn niet benoemd. Dat is bewust weggelaten. Die staan vast ergens op Google. Het feit wil namelijk dat harde cijfers compleet irrelevant zijn bij de Ferrari 360 Challenge Stradale. Het is net zoiets als informeren naar de kookkunsten van Charlize Theron. Het zal ongetwijfeld een keer ter sprake komen, maar niet de reden van haar bestaan. Het waren de sensaties. Vanwege het ontbreken van een redelijke isolatie kon je de flatplane V8 altijd horen schreeuwen. Onderin de toeren was de motor nog niet in zijn elemeent. Een beetje nukkig en onwelwillend. Maar het is net als Chris Froome die met de seniorenploeg mee fietst. Overduidelijk uit zijn element. Het blok wilde maar één ding: toeren, toeren, toeren maken.

Alles om de auto leek op de motor te zijn afgestemd. Het onderstel was gewoon plankhard. Wil je comfort? Koop een S-Klasse. Je zit in de meest hardcore Ferrari sinds de F40. Dus je ziet geen vloermatten, maar lasnaden. Natuurlijk had je de airco en radio-unit niet besteld. Om het af te maken waren de ruiten van perspex. Wilde je frisse lucht? Dan kun je een stukje open schuiven. Rijden in de Challenge Stradale is nog heerlijk afzien. Afhankelijk van de items die je aanhinkte op de optielijsten was de Challenge Stradale zo’n 75 tot 120 kg lichter dan de 360 Modena. Hoe meer je afziet, hoe harder je gaat.

Maar omdat alles was verwijderd, was de auto waanzinnig direct. Sturen ging relatief zwaar, met bijzonder veel gevoel. Via het stuurwiel kon je precies voelen wat de voorwielen aan het doen waren. Wat de achterwielen deden kon je voelen met je billen. Elk hobbeltje kon je voelen, evenals de grip-voorziening van de 285 mm brede achterbanden. De bak was net als de motor wat nukkig. De transmissie voelde zich enkel prettig bij volgas en complete mishandeling. Het opschakelen via de flippers ging redelijk vlot, het terugschakelen bliksemsnel. En oh, dat terugschakelen wilde je zo vaak mogelijk doen. We noemen het ‘motor-en uitlaatgeluid’, maar hard rijden met een Challenge Stradale was gewoon muziek maken. Alle cliche’s mogen genoemd worden, ze zijn namelijk gewoon waar. Zelfs de grootste scepticus ging direct over tot aanschaf na het horen van de kakofonie van de V8.

En daarmee komen we tot de essentie van de auto. De 360 is niet de meest zeldzame Ferrari. Dus bijzonder is de auto niet. De 360 is ook niet bijzonder snel. Een beetje AMG kun je beter niet uitdagen op de Autobahn. In vergelijking met de huidige 488 GTB slaat de 360 zowat een modderfiguur. Op het gebied van prestaties, uitstoot, wegligging, veiligheid. Maar kom op. Die auto is een rijdende computer met een steigerend paard erop gestanst. Het is een presigeproject om te laten zien hoeveel carbon onderdelen jij durft te bestellen.

De Ferrari 360 is daar wars van. Het is een nuchtere, no-nonsense supercar. Met looks die per jaar mooier worden. Een motor die zeldzaam goed klinkt. Misschien wel het belangrijkste is dat de bestuurder daadwerkelijk een essentieel onderdeel is van de auto. Als je een bochtensectie perfect heb genomen komt dat omdat jij de goede input geeft met het stuurwiel en gaspedaal. Niet omdat de elektronica het voor je oplost of je verbeterd. Het is een auto waar je mee moet leren omgaan om het beste eruit te wringen. En zo frustrerend als dat is in het begin, zo briljant is dat na verloop van tijd.