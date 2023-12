Gallardo crash: hadden winterbanden dit kunnen voorkomen?

Een gele Gallardo crashte vannacht hard in de vangrail.

Wellicht komt het door de lange zomer, de vroegtijdige verkiezingen of het feit dat er zoveel nieuwe auto’s in de Autoblog Garage zijn (met dank aan @nicolasr), maar er zijn twee discussies uitgebleven. De gehele discussie over Zwarte Piet hebben we gemist dit jaar. Of we hebben niet geluisterd, dat natuurlijk ook.

Een andere discussie is natuurlijk die over de winterbanden. Want heb je nu wel of niet van dat zachte beweeglijke rubber nodig voor de wintermaanden?

Uiteraard mag (en ga) jij je eigen mening in de comments plempen, maar met dit koude weer helpen winter- op allseason (met sneeuwvlokje) wel degelijk. Of het ook deze crash met deze Lamborghini had voorkomen, is een andere vraag uiteraard.

Gallardo crash

Gisteravond crashte deze gele Lamborghini Gallardo namelijk in Eersel (Noord-Brabant, vlakbij Valkenswaard) Bij de A67 raakte de auto in een slip en raakte de auto in de vangrail. De auto is behoorlijk beschadigd, alhoewel het goede nieuws is dat de motor achterin ligt en die nog helemaal heel is. Desalniettemin willen we niet weten wat de kosten zijn om de auto te repareren.

De auto is onderdeel van Team Briljant, die je wellicht kent. De bestuurder is gelukkig ongedeerd. Vanuit het niets was er ineens een enorme pak sneeuw en verloor de Gallardo grip. Op de foto’s is te zien dat auto (nog) niet voorzien is van winterbanden of allseasons, maar zomerbanden.

Roomser dan de paus

Nu moeten we niet roomser dan de paus zijn, in de Autoblog Garage staat ook nog (lang) niet iedereen op winterbanden. En nogmaals, ook met winterbanden kan het natuurlijk fout gaan.

Volgens Omroep Brabant is het een ‘peperdure’ Lamborghini. Nu is een Lamborghini nooit echt goedkoop, maar de eerste generatie Gallardo’s zijn eigenlijk de meest bereikbare. En sowieso de best klinkende. De ontstekingsvolgorde van de 5-liter is namelijk 7-8-5-2-1-10-9-4-6-3. De 5.2 liter V10 heeft een ontstekingsvolgorde van 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 en dat klinkt toch iets minder mooi.

Fotocredits: Rico Vogels / Persbureau Heitink