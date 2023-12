M5 Evolve met 600 pk een 300.000 km te koop

Deze M5 Evolve heeft al wat kilometers gereden, maar is alsnog helemaal vers.

Op dit moment is de Essen Motor Show in volle gang. 8 zalen vol met de tofste auto’s, projecten en schaalmodellen. Een verplicht nummertje voor de autoliefhebber. En in veel gevallen vinden het liefhebbers het leuk om hun auto helemaal naar eigen wens aan te passen. Natuurlijk, er zijn mensen die vastzitten in hun OCD en enkel en alleen voor origineel gaan, maar nu zelfs de grooste neuroot @nicolasr zijn Model S aan het modden is, is er geen enkele reden meer om je auto standaard te houden.

Het tunen van een auto kan op allerlei manier. De auto op de afbeeldingen lijkt zo goed als standaard te zijn. Het is gewoon een heel erg nette BMW M5 van de E39-generatie, volgens sommigen de beste aller tijden.

Volgers van de Mijn Auto-rubriek zullen de auto herkennen als de M5 van Adil, een van de grootste petrolheads die we kennen. Hij heeft kosten nog moeite gespaard om van zijn M5 de ultieme M5 te maken.

Supercharger!

Je zou niet zeggen dat de auto is aangepast, want zelfs de wielen zijn de originele ‘Styling 65’-items. Onderhuids is echter bijna alles aangepakt. De S62B50 is voorzien van een Evolve supercharger-kit. Dus je hebt flink veel cilinderinhoud, een directe gasrespons, veel vermogen (600 pk!), nog meer koppel en een heerlijk geluid.

Een supercharger is daardoor altijd fijner dan een twin turbo-setup. De reden dat fabrikanten voor turbo’s kiezen is simpel: meer vermogen en minder verbruik. Een supercharger is echter fijner en Adil wist dat ook. De motor is gereviseerd in 2017, dus nog behoorlijk fris. De supercharger kwam er overigens pas onder na de revisie, net als de Supersprint uitlaat en uitlaatspruitstuk. Dus die 303.672 km op de klok zijn echt relatief.

De rest van de auto is aangepast om het vermogen aan te kunnen. Er is een OS Giken-platen-sperdifferentieel die aanzienlijk beter is dan het standaard sper van de M5. Een ander zwak punt van de E39 M5 zijn de remmen, dat is hier met een Big Brake Kit verholpen. Voor een betere wegligging is er een Bilstein B16 schroefset. Kortom, alles is aangepast. Kosten van dit al dit moois: 57.450 euro.

Moet je de M5 Evolve gaan kopen?

Tja, en dan rest de vraag: moet je dit wel doen? Mensen zijn altijd heel erg bezorgd als het gaat om auto’s met hoge kilometerstanden. Ten eerste is het een al wat oudere auto, dus ja, logisch dat er meer kilometers op staan. Ten tweede zegt kilometerstand niet heel veel veel.

Toen ondergetekende de 325d met 230.000 km op de klok verkocht, reed die beter dan toen er 145.000 km op stonden en was de staat aanzienlijk beter. In deze M5 is in de tussen aanzienlijk meer geld, tijd en liefde gesto ken, dus om die kilometerstand hoef je je niet druk te maken. Sterker nog, een hoge km-stand is heel bevrijdend. Je kunt immers rijden wat je wil! En dat is precies waar deze auto voor gebouwd is! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

De Mijn auto video van Adil kun je hieronder bekijken:

Check hier waar je op moet letten bij de aankoop een BMW M5 (E39):

Meer lezen? Dit zijn alle speciale BMW M5 uitvoeringen op een rijtje!