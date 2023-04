Gallardo met dieselmotor is nu helemaal officieel!

Een Gallardo met dieselmotor, het moet niet gekker worden.

Nog niet zo heel erg lang geleden was diesel een ‘nieuwe’ technologie. Tot 1997 waren ze traag, rumoerig en stonken ze. Maar in vrij korte tijd kregen ze manieren en werden ze aanzienlijk schoner. Dat niet alleen, ook het vermogen en koppel steeg enorm. Met name het Volkswagen concern had speciale en bijzondere plannen voor de diesel.

Eentje daarvan was de Audi R8 V12 TDI. Die auto moest de missende link zijn tussen de straatauto’s en Le Mans-winnende racer. Audi kreeg het totaalplaatje niet voor elkaar. De V12 had te veel koppel voor de rest van de aandrijflijn en de koeling op orde krijgen bleek een hels karwei.

Gallardo met dieselmotor

Maar een dikke diesel in een supercar is dus wel mogelijk. Dat bewijst deze Lamborghini Gallardo. De Gallardo is het zustermodel van de Audi R8 (of andersom). Het is uiteraard geen officiële auto van Lamborghini, maar een stukje huisvlijt van 1 Way Diesel Performance uit de VS.

Sterker nog, de motor is niet eens afkomstig uit de Volkswagen Groep. Ondanks dat er diverse V12, V10 en V8 diesels gebouwd zijn door dit bedrijf, is daar niet voor gekozen. Ten eerste omdat die motoren daar nauwelijks geleverd zijn. Ten tweede omdat er veel betere alternatieven zijn als uitstoot geen issues is en je veel betrouwbare pk’s en Nm’s wenst.

Cummins

Jazeker, er ligt een Cummins diesel in. Dat is een beetje de Chevy LS onder de diesel-swaps in de VS. Cummins levert ook motoren voor enkele grote pickups voor het echt zware werk. In dit geval ligt er een zes-in-lijn in. Goed nieuws: de zescilinder is namelijk gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Het project van 1 Way Diesel performance is een onderdeel van een nieuwe serie van Motor Trend, dat de gehele transformatie heeft vastgelegd. Voor dat iedereen in het toetsenbord klimt, de Gallardo was een grote puinhoop zónder de epische V10. Uiteindelijk hebben ze dit ervan gemaakt.

Via: The Drive.

