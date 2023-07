Autoblog Spot van de Week: Lamborghini Gallardo 50° Anniversario

Nee, dit is géén Gallardo Superleggera, maar een 50° Anniversario, met alleen aandrijving op de achterwielen.

Een sportwagen hoort eigenlijk achterwielaandrijving te hebben, maar toch is het overgrote deel van de moderne Lambo’s vierwielaangedreven. Het zijn net Audi’s. Toch heeft Lamborghini door de jaren heen ook wat achterwielaangedreven varianten uitgebracht, voor de puristen.

De RWD-varianten van de Gallardo en de Huracán hadden niet alleen vierwielaandrijving, maar ook was het vermogen iets teruggeschroefd. De Valentino Balboni had bijvoorbeeld 550 pk in plaats van 560 pk en de Huracán RWD had 580 pk in plaats van 610 pk.

Een uitzondering op deze regel was de Gallardo 50° Anniversario uit 2013. Dat jaar bestond het merk 50 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren brachten ze de Aventador 50° Anniversario uit. Die ken je wellicht nog. Er was echter ook de Gallardo 50° Anniversario, wat een vrij obscure special edition is.

De Gallardo 50° Anniversario heeft alleen de aandrijving op de achterwielen, maar heeft wel hetzelfde vermogen als de LP 560-4, te weten 560 pk. Goed, het scheelt maar 10 pk met de LP 550-2, maar je kunt wél zeggen dat je de sterkste RWD Gallardo hebt.

Qua uiterlijk onderscheidt de 50° Anniversario zich met de spoiler die afkomstig is van de LP 570-4 Superleggera. De velgen kennen we op hun beurt weer van de eerste Superleggera en de Valentino Balboni (die ook achterwielaandrijving had).

Er is weinig informatie te vinden over deze speciale Gallardo, maar naar verluidt zijn er 100 stuks van gebouwd. De kans dat je er eentje tegenkomt is dus vrij klein, maar @justawheelchairguy wist dit exemplaar te vinden in Düsseldorf. Met deze bijzondere vondst pakt hij – niet voor het eerst – de Autoblog Spot van de Week.

