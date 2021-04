Gallery: alle zes generaties BMW M3 op een rij - Autoblog.nl

BMW deelt plaatjes van alle generaties BMW M3 op een rij, de uitgelezen kans voor ons om ze ook eens door te nemen.

Het is al weer 35 jaar geleden dat de eerste BMW M3 het levenslicht zag op de autoshow van Frankfurt. Een jaar later zou de auto in de showrooms duiken en de komende 35 jaar een ongelofelijke indruk achterlaten op de liefhebber van leuke auto’s. Zes generaties, waarvan BMW nu een soort tijdlijn maakt in een fotoserie. We nemen het met je door.

E30 (1986-1991)

De oer-M3. De allereerste. De tweede generatie 3 Serie (E30) is er nog niet zo lang of BMW komt met deze erg snelle versie. Waar het nu een soort pk-oorlog is, was de eerste M3 geen typische Duitse powerbeul. De 2.3 liter viercilinder motor met code S14B23 leverde ‘slechts’ 200 pk. Vooral het meevallende gewicht en fenomenale rij-eigenschappen moesten de M3 typeren. Op de foto’s zien we eentje die zo normaal is als het maar kan, in het zwart (stiekem is rood veel mooier). De E30 kwam alleen als coupé en cabrio (met stoffen dak) en in een paar uitvoeringen, waarvan de Evolution-modellen (iets meer pk en andere verbeteringen) de bekendste zijn.

E36 (1992-1999)

Toch een beetje de underdog van alle generaties BMW M3, de E36. Je gaat je afvragen waarom. Het is een mooie auto waar subtiele visuele M-upgrades net ietsje duidelijker worden. Ook was dit de eerste zes-in-lijn in een M3, de S50B30. Deze leverde 286 pk en schoot naar de 100 in 5,5 seconden. Later werd de motor vergroot naar 3.2 liter (S50B32) en toen kwam er een zeer knappe 321 pk uit, ook de sprinttijd werd verlaagd naar een toen indrukwekkende 5,2 seconden. De auto kon zo hard (266 km/u) dat er later bij 250 km/u een limiet op gezet moest worden. Iets wat vele latere Duitse auto’s ook zouden ontvangen door het ‘herenakkoord’ (al het Duitse snelspul ging niet harder dan 250 door middel van begrenzing). Dit blauwe exemplaar op de foto’s is ‘een gewone coupé, maar de E36 was er in meer vormen: ook de eerste M3 Sedan werd naast de coupé geïntroduceerd. Later kwam ook een M3 E36 Cabriolet ten tonele in 1996.

E46 (2000-2006)

Waarom herinneren we ons de E46 als één van de beste generaties van de BMW M3? Het lijkt namelijk op een aantal manieren gewoon een mooie evolutie van de E36. Wederom een zes-in-lijn, dit keer ging het om de S54B32. Deze was even groot als de S50 in zijn laatste vorm. Het vermogen steeg niet gigantisch naar 343 pk. De M3 Sedan nam even een pauze bij de E46, er kwam wel vrij snel een cabriolet. De E46 (niet M3) is meermaals gefacelift, terwijl de M3 altijd zijn originele front behield. Bij een update voor de M3 kwam de volgens velen beste E46 M3 aller tijden: de CSL. Op de foto’s zien we ‘gewoon’ een rode E46 Coupé.

E9x (2007-2013)

Inmiddels zijn er vier generaties BMW M3. Het ging hard bij BMW. De trend was, kijkend naar Mercedes en Audi, om gigantische motoren in je snelste auto’s te leggen. Zo kwam BMW halverwege de jaren ’00 met de S85 V10 in de M5 op de proppen. Ook de M3 kreeg een dikkere motor dan ooit tevoren: de S65B40 was een vier liter grote V8: de enige V8 ooit in een M3 (E46 GTR niet meegerekend). Deze leverde initieel in de E92 (coupé) en E93 (cabrio, dit keer met stalen klapdak) 420 pk, een flinke upgrade ten opzichte van de E46. Let wel: geen enkele basis-M3 heeft tot dit moment een turbo of andere ongein gezien: het is pure motorkracht. Iets later kwam er ook een E90 M3, een vierdeurs sedan. Op de foto’s zien we trouwens een witte E92 Coupé van na de update in 2011, (nieuwe achterlichten). Gewoon helemaal standaard. Na deze update kon je de E92 namelijk ook krijgen als Competition Pack en GTS met ietsje meer pit.

F8x (2014-2020)

De uitgaande M3 die nog vers op ons netvlies staat: de F8x (F80/F82/F83). Om mee te beginnen: BMW splitste de coupé en sedan uiteen. De 3 Serie Coupé en Cabriolet zouden voortaan door het leven gaan als 4 Serie, waarmee de M3 Coupé automatisch de M4 Coupé werd. De naam M3 werd enkel aan de sedan gegeven, om de cirkel met de 3 Serie Sedan rond te krijgen. Op de foto’s zien we dan ook eigenlijk geen M3, maar een M4. Anyway. Wat voor vlees hebben we in de kuip? Theoretisch gezien achteruitgang. De blubberdikke V8 werd ingeruild voor een zes-in-lijn, zoals de E36 en E46. De S55B30 krijgt bijval van twee turbo’s. Daarmee komt er 431 pk via de achterwielen de weg op: een prima getal, maar een kleine vooruitgang ten opzichte van de E9x. De M3 kwam alleen als sedan, de M4 als Coupé en Cabriolet (met exact hetzelfde stalen klapdak als de voorganger). Ietsje meer pk kreeg je in de speciale versies: Competition, CS en GTS. Een trend die we heden ten dage ook zien.

G8x (2020-heden)

Dan de huidige generatie. De generatie van lachen en huilen tegelijk. Enerzijds een kneiterdikke coupé of sedan met heerlijke dikke wielkasten en een geweldige stance. Anderzijds een karikatuur met een varkensneus. We gaan er vandaag even geen mening over hebben, maar ons puur richten op de cijfers. De hiërarchie is vooralsnog erg simpel. Je kunt de M3 (G80) en M4 (G82) beide krijgen met een handbak en 480 pk, of upgraden naar de Competition met 510 pk en een achttraps automaat. Sprinten gaat tegenwoordig rondom of net onder (M4 Competition) de vier seconden. De motor is trouwens wederom een twin turbo 3.0 zes-in-lijn (S58B30). Naar verwachting komen er nog heftigere modellen van de G8x, een CS lijkt zowat bevestigd en ook een M4 GTS sluiten we niet uit. Ook komt een oudgediende terug: de cabrio met stoffen klapdak (M4 G83). Voor de pakezel-liefhebber komt er ein-de-lijk ook een M3 G81 Touring. Maar goed, voor nu dus alleen deze twee.

Het is mooi om alle generaties van de BMW M3 (en M4) eens op een rijtje te zien. Dan weet je pas echt hoe de evolutie plaatsvond. Of het pure nostalgie, even pure liefhebberij of gewoon fanboygedrag is: de M3 is, was en blijft een hit. Toen, nu, en waarschijnlijk in de toekomst. Hoe dat er ook uit mag zien. Wat is jouw favoriete generatie? (via BMW España)