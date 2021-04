"Elon Musk aasde op Herbert Diess als Tesla CEO" - Autoblog.nl

Nu concurrenten, maar het had anders gekund. Elon Musk heeft Herbert Diess zijn functie aangeboden, zo werd bekend.

Elon Musk groeide in rap tempo van een ondernemer met een visie op autogebied naar de gevreesde concurrent voor alle grote merken. Eén van die merken die nu een harde concurrent is voor Tesla is Volkswagen en Herbert Diess, de CEO van het merk, zette alle zeilen bij in een poging Tesla te kunnen evenaren.

Tesla CEO

Dat had anders kunnen gaan. Diess zit op zijn directeursstoel bij VW sinds 2015, net na dieselgate. Hij maakte de overstap vanuit BMW om de topman van VW te worden. Dat was bijna niet gebeurd. Uit een onderzoek van Business Insider blijkt Diess gepeild te zijn voor een functie bij Tesla. Als CEO. Herbert Diess had de Elon Musk van nu kunnen zijn. Omgwtf!

Bijna

Musk en Diess waren goed bevriend met elkaar in de tijd dat dit gebeurde, zo omstreeks 2015 dus. Elon Musk zag het zitten om zijn rol als CEO op te geven en Diess in zijn zetel te plaatsen. Let wel: Tesla was toen nog maar een schim van wat het nu is. Het balletje was nog vers aan het rollen, zeg maar. Er is zelfs een contract opgesteld waar enkel onderaan de pagina gekrabbeld hoefde te worden! Er is op het laatste moment vanaf gezien, door Diess. De reden laat de Oostenrijkse CEO in het midden.

Bevriend

Elon Musk en Herbert Diess leerden elkaar kennen vanwege het enthousiasme in elektrische auto’s. De twee hadden elkaar hoog zitten op dit gebied en Diess geloofde toen al in Tesla. Daarom lag het aanbod op tafel, omdat Musk Diess eigenlijk de gedoodverfde kandidaat vond. Sindsdien is het allemaal zijn eigen leven gaan leiden: Tesla is explosief gegroeid en VW doet alle nodige moeite om het tempo bij te benen.

De twee hebben nog vriendelijk contact. Zoals eind vorig jaar, toen Elon Musk plaatsnam in een ID.3 en Herbert Diess plaatsnam in een Model Y. Ze zagen beide de goede punten wel van elkaars werk in. Echte vrienden ben je voor het leven. (via Business Insider)