Gallery: de Lamborghini Urus die je wel kunt betalen?

Grof gezegd.

Het regent momenteel crossovers bij de Volkswagen Groep en zo ook bij Skoda. Naast productiemodellen timmert het merk tevens aan de weg op het gebied van concepts. Neem nu deze Vision iV. Het concept lijkt, inclusief zijn gele kleur, op een veredelde Audi Q8 of Lamborghini Urus.

Geen ronkende 4.0 turbo V8 onder de kap van de Vision iV, maar een elektrische aandrijflijn. De voorlopige cijfers zijn, met 306 pk dankzij twee elektromotoren, niet lullig te noemen. En het is een elektrische auto wat betekent dat er lekker veel koppel op lage snelheid beschikbaar is. De conceptnaam is nu nog Vision iV, het productiemodel gaat naar verluidt ‘dit is toch goud ey, we zijn helemaal knettah’ heten.

Een elektrische ‘SUV Coupé’ van Skoda. Waarom ook niet? De richtingaanwijzer met lichteffect, een digitaal cockpit, modelbenaming op de achterkant en nu het design van een concerngenoot. Skoda lijkt een soort vuilstortplaats te worden van alles wat de VAG-groep al heeft gedaan bij de merken Audi, Volkswagen, Lamborghini en Porsche. Maar wel met een prijskaartje zodat ook jij het kunt betalen. Simply clever.