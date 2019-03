Dit is de foutste Bugatti Chiron van dit moment

Het was even wachten, maar daar is de eerste foute Chiron.

Het is niet elke dag dat een exclusieve auto als een Bugatti aangepakt wordt door een tuner. Spelen met Photoshop is geen kunde en daar zijn tal van voorbeelden van bekend. Het vergt echt ballen (en heel veel geld) om daadwerkelijk een Chiron te verbouwen. Mansory deed het en steelt de show in Genève met deze Bugatti.

Is het mooi? Nee, dat zijn de creaties van Mansory meestal niet, dus dat mag geen verrassing zijn. Zowel het uiterlijk als het interieur van de Chiron is grondig aangepakt. Kosten noch moeite zijn gespaard om van de Bugatti iets unieks te maken. Vooral de enorm drukke achterkant valt op.

Het is afwachten welke Chiron-eigenaren daadwerkelijk zo’n behandeling van Mansory gaan overwegen. Mensen met een gevulde bankrekening en wansmaak genoeg, vraag dat maar aan Kanye West. De vraag is niet of, maar wanneer de eerste Mansory Chirons in het straatbeeld gaan verschijnen. Zet uw geld op Top Marques in Monaco, dat over enkele weken weer van start gaat.