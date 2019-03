De ŠKODA VISION iV is een Crossover-Coupé

Jawel, we zien een coupé-achtige, aflopende daklijn, de uitgesproken wielkasten en 22-inch lichtmetalen velgen. Is dit de Skoda van de toekomst?

Nee, maar het is wel een goed gelukte conceptcar. Ook Skoda zal vroeg of laat moeten denken aan schone auto’s en zal dat, net zoals bijna elk merk vandaag de dag, doen met een elektrische auto. Helaas kunnen ze nog niet zoals zustermerk SEAT een productieauto presenteren, maar reken maar dat de aandrijflijn in de uiteindelijke elektrische Skoda veel overeenkomsten zal hebben met de el-Born.

Qua specs dus niks enorm verrassends. De basis is het MEB-platform, onder meer bekend van de eerdergenoemde el-Born en ook de Volkswagen I.D.-serie. In de Skoda VISION iV betekent het twee elektromotoren die samen zo’n 225 kw (306 pk) leveren. Eentje op de vooras, eentje op de achteras.

De styling van de concept is gewaagd, maar de Scala en Kamiq weken in weze maar weinig af van de concepts waarmee de hatchback en de SUV werden aangekondigd. Er zal waarschijnlijk op basis van de Kamiq of Karoq ook een coupé-SUV komen, maar misschien dat Skoda net zoals Audi daar juist de productieversie van de VISION iV neerzet.

Concepts bieden altijd genoeg ruimte voor gimmicks en ook de VISION iV krijgt in de conceptfase een paar opvallende zaken mee. Zelfmoorddeuren achter bijvoorbeeld, zoals een Rolls-Royce. Bovendien kunnen de deuren net als bij het Britse merk elektrisch geopend en gesloten worden. Voor de koplampen wordt LED-Matrix techniek gebruikt en de dagrijverlichting is een onafgebroken lichtbalk aan de voorkant. Aan de achterzijde is er eenzelfde doorlopende lichtbalk, maar dan in de bumper. Of diffuser, zoals Skoda het noemt.

Het ‘nieuwe’ Skoda-interieur van de Kamiq en Scala komt niet terug in de VISION iV, Skoda presenteert namelijk een bijpassend interieur voor het futuristische concept. Het tweespaaks stuur lijkt op een S-Klasse-stuur, maar in de VISION iV is het ovaalvormig. Op het dashboard staat een enorm touchscreen, voor je zit een klein scherm waar digitaal de belangrijkste info geprojecteerd wordt. Het interieur is simpel en hopelijk functioneel. Naast het mooi zijn van het interieur wordt ook daar aan ecologie gedacht: het suède-achtige materiaal voor de bekleding is Dinamica, een stof gemaakt van gerecyclede PET-flessen en T-shirts.

Ook wordt er bij Skoda ingezet op autonoom rijden. Volledig autonoom durft Skoda je nog niet te garanderen (niveau 3), maar de basisfuncties van zelf rijden zijn aanwezig in de VISION iV, bijvoorbeeld op de snelweg. De auto kan tevens zelf inparkeren. Een leuke gimmick is real-time verkeersinfo: de auto kan melden wanneer gevaarlijke situaties zoals wegwerkzaamheden op je pad komen, en zichzelf voorbereiden op de aangepaste situatie. Voor het eerst in een auto komt deze verbinding tot stand met 5G.

De VISION iV is voor nu nog toekomstmuziek, maar laat zien dat Skoda ‘de nieuwe auto’ probeert vorm te geven. Nou zijn we als autoliefhebbers geen voorstander om dat middels coupé-SUVs te doen, maar goed. Ook de VISION iV is de aanschouwen op de beursvloer van Genève, waar ook voor het eerst de Kamiq in het vlees te aanschouwen is.