De auto met het meest bijzondere interieur van Genève

Een soort Media Markt-simulator, met al die schermen.

Sommige autofabrikanten bewaarden de presentatie voor op de beursvloer. Kia deed dit onder andere met de ‘Imagine by Kia‘, een concept waar de Koreanen geen fatsoenlijke naam voor konden bedenken.

De auto trekt op de beurs in Zwitserland de nodige aandacht en dat is niet toevallig. Zo is het uiterlijk voor een Kia bijzonder te noemen, maar het echte nieuws speelt zich af in het interieur. De autobouwer plaatste maar liefst 21 schermen. Aangezien het hier om een concept gaat, kunnen designers compleet losgaan met betrekking tot het ontwerp. Een eventueel productiemodel zal er zeker niet zo uit komen te zien.

Kia heeft met de Stinger bewezen ballen te hebben. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat ook deze, nog naamloze, elektrische auto het tot een productiestadium gaat schoppen. We zijn dan wel weer een aantal jaar verder en het uiterlijk- en innerlijk zal dan ook zeker (flink) gewijzigd zijn.