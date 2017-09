Gallery: herken de concept car!

Maserati? Alfa Romeo? Audi?

Nope, het is de BMW 8 Serie Concept die hier een onbeschofte hoeveelheid shine pakt op de beursvloer in Frankfurt. Het front lijkt op real life foto’s beter uit de verf te komen. Met name de grote nieren in de neus stuitten bij de presentatie van de persplaatjes op nogal wat weerstand. We zijn benieuwd hoe dat nu is. Wel lijkt de 8 Serie Concept wat anoniem vormgegeven. Haal het logo van de neus en maak de nieren wat minder opvallend en er hadden diverse merken achter deze proefballon kunnen zitten.

De toekomstige 8 Serie gaat de 6 Serie vervangen. Goed om te weten is dat veel techniek voor de nieuweling niet langer van de 5 Serie, maar van de 7 Serie wordt geleend. De raceversie op basis van de nieuwe 8 Serie werd onlangs trouwens ook geïntroduceerd in Frankfurt. Meer informatie daarover vind je HIER.