Zo gaat Polestar jou door de verveling helpen

Vervelen? Nee joh, in een Polestar hoeft dat niet meer.

Het wordt steeds belangrijker om vermaak te hebben in het infotainment van je auto. Niet omdat elektrische auto’s zo saai zijn dat je het liefst iets anders doet tijdens het rijden, maar omdat laadstops nu nog wel wat tijd in beslag nemen. Dat wordt steeds minder, maar verwacht nog steeds wel een kwartiertje te staan als je auto echt nodig de volgende 200 kilometer rijbereik nodig heeft.

Verveling

Die tijd is vaak nét iets te veel om direct door te kunnen na het nuttigen van een saucijzenbroodje, maar het is te kort om een hele aflevering van je Netflix-serie te bekijken. En we stappen een generatie binnen waar gewoon op je stoel zitten en kijken naar je scherm passé is. Je wil wat doen. Polestar heeft iets bedacht. Een tijdverdrijf dat al een tijdje bestaat, maar nu is geoptimaliseerd voor gebruik in je Polestar-infotainment.

GeoGuessr

Je kan nu vanaf het scherm van je Polestar het spelletje GeoGuessr spelen. Dat spelletje bestaat al een tijdje als iets dat je op je internetbrowser kan spelen. Hoe het werkt: elk spel bestaat uit vijf rondes. Elke ronde wordt je ergens op de wereld gedropt door het gebruik van Google Streetview. Je moet raden waar je bent binnen een bepaald tijdsbestek, maar je mag wel rondlopen en gebruik maken van de 360-graden-functionaliteit van Google. Let dus op plaatsnamen, straatnaambordjes en andere dingen die je kunnen helpen: soms wordt je op een landweggetje in de bushbush gezet, soms in een herkenbaar stadscentrum. Als je er bovenop zit krijg je 5.000 punten per ronde (25.000 in totaal), met elke meter die je er hemelsbreed te ver vanaf zit gaan er punten af.

Polestar-versie

Het is Polestar gelukt om GeoGuessr te strikken en dus kan je vanaf nu het spel spelen terwijl je een laadpauze aan het houden bent. En dat is ideaal, want een potje GeoGuessr duurt niet zo lang en dus kan je er vaak een paar spelen terwijl jouw auto zich voedt met stroom. Een leuk extraatje: de digitale achteruitkijkspiegel die wordt gebruikt op de Polestar 4, speelt een rol. In plaats van moeten ronddraaien kan je dus tijdens het verkennen van je locatie achter je kijken.

Heb jij geen Polestar? Dan mag je alsnog een kijkje nemen op hoe de Polestar-versie van GeoGuessr werkt via de webversie. Het idee van de achteruitkijkspiegel is leuk bedacht. Hoe veel punten kan jij halen?