Tesla Model Y-concurrent van Polestar komt eraan!

De eerste wat betaalbaardere Polestar ooit maakt zijn opwachting: dit weten we tot nu toe.

Wat als Polestar zijn zaakjes op orde krijgt en nog jarenlang blijft bestaan? Zitten we dan over een aantal jaren te kijken naar de Polestar 24? Voorlopig heeft het merk weinig zin om van de namenstrategie af te wijken. Met de 5 en 6 in de coulisse wacht ook de 7 al op zijn lancering.

Die Polestar 7 moet een wat betaalbaardere elektrische crossover worden. Zeg maar de eerste Polestar voor de massa. Daarmee mikt Polestar weer op Tesla. De eerste EV, de Polestar 2, was een duidelijke rivaal voor de Model 3. Binnenkort komt het van origine sportieve broertje van Volvo met de Polestar 7 met een concurrent voor de Tesla Model Y.

Polestar 7

Na vandaag weten we weer ietsjes meer over de compacte SUV van Polestar. Autocar sprak met Polestar-baas Michael Lohscheller over het belangrijke model. Doet zo’n goedkoper model geen afbreuk aan de premiumstatus van Polestar? ”Nee, omdat we ervoor zorgen dat het Polestar DNA er echt in zit. Dat is het hoofddoel voor onze R&D-teams: het Polestar DNA verwerken op het gebied van chassisafstelling, rijgedrag, uiterlijk en dat ie zich gedraagt als een Polestar”, zegt Lohscheller.

Het Zweeds/Chinese merk stapt niet alleen in een nieuw segment: er hoort ook een nieuwe ontwerptaal bij. Of ja, nieuw. ”Ontwerp is van het allergrootste belang. [De 7] moet een zeer aantrekkelijk design hebben, uiteraard in de stijl van Polestar”, aldus de baas. Hij voegt eraan toe dat de auto’s wat minder minimalistisch moeten zijn, maar dat er geen stijlelementen volledig worden herzien. Oftewel: ja een nieuw design, maar wel dichtbij de huidige tekenrichting. Lohscheller wil niet zeggen of er ook meer tinten bij de nieuwe ontwerptaal komen kijken.

Voor en door Europa

Een derde primeur voor de Polestar 7 werd begin dit jaar bekendgemaakt. De crossover wordt geboren in Europa. Waar dat gaat gebeuren, weten we nog steeds niet, maar dat moet in de komende weken veranderen als we de Polestar-baas moeten geloven. De kans bestaat dat de 7 geproduceerd wordt naast de EX30 in de Belgische fabriek in Gent. Ergens in 2027 moet de 7 klaar zijn.