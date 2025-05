Polestar heeft te maken met weigerende achteruitrijcamera

Stel je voor. Een niet werkende achteruitrijcamera op je Polestar 4 zonder achterruit.

In een wereld van SUV’s en crossovers opvallen. Dat is een moeilijke taak met al die saaie designs. Polestar wist deze sleur te doorbreken met de 4. Een opvallende designfeature van dit model is het feit dat de auto geen achterruit heeft. Net als bij een bestelauto loopt de achterkant door tot het dak.

Het ziet er in elk geval opvallend uit. En gezien het feit dat ik de Polestar 4 toch regelmatig zie rijden in Nederland schrikt het leaserijders niet af. Er is wel een nadeel van zo’n design. Je bent namelijk afhankelijk van camera’s om wat te kunnen zien. Net als een vrachtwagenchauffeur. Alleen hebben truckers noodzakelijk camera’s om te kunnen kijken in de dode hoek, bij de Polestar is het een zelf gecreëerd ‘probleem’.

Nu staat probleem daar nog tussen haakjes. Het is pas echt een probleem als de camera’s niet werken. Want dan zie je niets meer. De Polestar 4 heeft nog niet te maken met een weigerende achteruitrijcamera, maar zijn broertje heeft wél dit probleem. Daarover bericht Carscoops.

Polestar 2 terugroepactie achteruitrijcamera

Inderdaad, de Polestar 2 in dit geval. Het is de tweede keer dat het merk een terugroepactie aankondigt vanwege falende achteruitrijcamera’s. Je houdt toch een beetje je hart vast met de Polestar 4. Want als die camera het begeeft, ziet de bestuurder letterlijk niets.

De terugroepactie betreft 27.816 exemplaren van de Polestar 2, bouwjaren 2021 tot en met 2025. De achteruitrijcamera laat bij sommige auto’s volledig verstek gaan, waarbij het infotainmentscherm enkel meldt dat de “camera tijdelijk niet beschikbaar” is. De oorzaak ligt bij een synchronisatiefout tussen de Parking Assist Camera (PAC) en het infotainmentsysteem.

Opvallend genoeg is dit al de tweede keer dat dit probleem zich voordoet; in juni 2024 moest Polestar al bijna 26.000 auto’s terugroepen om een soortgelijke fout te verhelpen.

De software-update kan dit keer niet over-the-air worden uitgevoerd. Klanten moeten dus fysiek naar de dealer. Hé, wat ouderwets!

Nu is een niet werkende achteruitrijcamera op een Polestar 2 geen ramp, Je kunt nog door het glas kijken. Maar mocht dit probleem voorkomen met de Polestar 4 heb je een heel ander verhaal te pakken.