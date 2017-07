‘Gecrashte’ Mercedes S-klasse is uit de kunst

Kunst en auto's. Het blijft een interessante combinatie.

Wat je hier ziet is geen reguliere S-klasse. Sterker nog, het is helemaal geen échte S-klasse. Dit is namelijk een kunstwerk gemaakt door Jordan Griska. Het 3D-model van een Mercedes S550 werd gebruikt om de creatie te maken.

Griska zegt dat zijn kunstwerk ‘luxe en sterfelijkheid’ moet uitstralen. Ik ben een te grote boerenlul om die verklaring te begrijpen, maar goed. Het glimmende wrak bestaat uit 12.000 stalen platen en de kunstenaar noemt zijn creatie geheel toepasselijk Wrecked.

Foto’s van crashes waren dé inspiratie om dit kunstwerk te realiseren, aldus de artiest uit Brooklyn, New York. Griska begon in januari 2015 aan het project. In oktober 2016 werd de creatie onthuld in Philadelphia. Via sites als Reddit werd de glimmende bolide pas recent onder de aandacht gebracht.

Fotocredit: Philadelphia Contemporary