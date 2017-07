9 peperdure sedans op Nederlands kenteken

Voor deze sedans werd diep in de buidel getast.

In de serie ‘peperduur en op Nederlands kenteken‘ vandaag sedans. Ze zijn comfortabel, supersnel en bieden ook nog in sommige gevallen sportieve rijeigenschappen. In dit lijstje hanteren we een minimumprijs van 195.000 euro. Vanaf die prijscategorie kom je van alles tegen. Powersedans, luxe sedans en belachelijk dure vlaggenschepen. Om het lijstje gevarieerd te houden slechts één model per merk. Van de ‘goedkoopste’ naar de duurste. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

Jaguar XJR – 195.611 euro



In British Racing Green. Beter wordt het niet.

Maserati Quattroporte GTS – 209.554 euro



In plaats van het gebruikelijke Duitse geweld kun je ook voor deze Italiaanse schone gaan.

Audi S8 Plus – 214.258 euro



Best of both worlds? 605 pk die kunnen worden losgelaten op de Quattro-aandrijflijn, of als je daar geen zin in hebt kun je in alle rust zoeven over de snelweg.

Aston Martin Rapide S – 279.399 euro



Een atmosferische V12 in een sedan. De Rapide is niet de ruimste, maar misschien wel de meest luidruchtigste van dit rijtje.

BMW M760Li – 301.731 euro



De nieuwe M Performance 7-serie geeft je 609 paarden. Staat wel een serieuze prijs tegenover.

Mercedes S65 AMG – 318.673 euro



“The best car in the world”, aldus sommigen over de S-klasse van Mercedes. In 65-uitvoering duurder dan drie ton.

Bentley Mulsanne – 444.137 euro



Een prachtig exemplaar. De Mulsanne is een vorstelijk apparaat.

Maybach 57 S – 508.063 euro



Uit de tijd dat Maybach nog een merk op zichzelf was.

Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase – 648.916 euro



Ruim een half miljoen euro voor deze sloep. Slik!