Autoblog advies: lease-cabrio voor de betere midlife crisis

Over luxe-problemen gesproken.

Het is een punt waar we allemaal een keer zullen aankomen. De midlife crisis. Het is zo’n moment dat je besluit alles te gaan doen wat eigenlijk niet verstandig is. Het is de periode dat je ‘óp de helft zit’. Vanaf dat moment worden de dagen korter en komt het einde in zicht. Uw scribent weet zelf nog heel goed zijn eerste midlife crisis. Berlijn, jaren ’30. Bijzondere tijd.

Voor Vincent is het ook een bijzondere tijd. Op dit moment rijdt hij naar alle tevredenheid in een Volvo V60 D6. Deze loopt binnenkort uit de lease en hij zoekt een leuke auto om deze hybride Volvo mee te vervangen. Vincent wil graag een cabriolet. Hij maakt ongeveer 20.000 km per jaar en heeft een budget voor zo’n 700 euro per maand. Het moet een auto zijn die dagelijks inzetbaar is, maar wel wat fun mag bieden. Daar komen we tot de crux: beide is lastig.

Vincent heeft voor ons dit formulier ingevuld, waardoor wij op onderstaande tabel kunnen aanschouwen wat zijn eisen en wensen zijn:

Huidige /vorige auto's: Volvo V60 D6 Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Beide Budget: € 700 p.m. Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: andere baan en midlifecrisis Gezinssamenstelling: 2 jonge kinderen en een nieuwe vriendin Voorkeursmerken /modellen: Cabrio No-go modellen / merken: Geen

Zoals aangegeven: fun én praktische bruikbaarheid laten zich lastig combineren. Het één gaat ten koste van het ander. Nog een dingetje is het aanbod. 10 jaar geleden was de markt voor cabrio’s enorm, maar tegenwoordig is er niet veel meer van van over. Dit zijn de auto’s die in het budget vallen:

Audi A3 Cabriolet 1.5 TFSI S Line Edition (8V)

€ 705 per maand

De A3 Cabriolet heeft net een facelift gehad. We zeggen het er maar even bij, want zelfs de meest Die-Hard Audi fans zullen moeite hebben om de modellen uit elkaar te halen. Wat wel nieuw is, is de motor. Een 150 pk sterke 1.5. @CasperH heeft deze motor gereden in de eveneens gefacelifte Golf en omschreef het als een prettige metgezel. Deze uitvoering zit 5 euro boven het budget, maar dan heb je een S-Line Edition waar de meeste goodies wel opzitten. Wees zorgvuldig met het aankruisen van opties: ze drijven de prijs nogal op.

BMW 218i Cabriolet Steptronic Edition

€ 660 per maand

De grote concurrent van de A3 Cabriolet. In tegenstelling tot de Audi A3 heeft de BMW achterwielaandrijving. Dat heeft een paar praktische nadelen: de ruimte op de achterbank is bijna lachwekkend klein en de bagageruimte stelt ook niet veel voor. Het voordeel van de aandrijving op de achterwielen is dat het prettig rijdt: geen aandrijf-reacties in het stuurwiel en een magnifieke balans. De 218i past met gemak in het budget, maar een 220i is aan te raden, maar zet nét boven het budget. De motor van de 218i is namelijk een 1.5 liter grote driepitter. De prestaties zijn niet onaardig, maar het geluid en de laufkultur zijn anders dan je van een BMW zou verwachten.

Opel Cascada 1.6 Turbo Innovation

€ 670 per maand

De Opel Cascada is het bewijs dat men liever in de Premium-marketing-val trapt dan dat we daadwerkelijk een goede auto hebben. De BMW 2 Serie en Audi A3 zijn niet zozeer slechte auto’s, integendeel. Ze bieden alleen vrij weinig voor heel veel geld. Bij de Opel Cascada is dat precies andersom, óók in de lease. Want met het gelijke budget krijg je gewoon veel meer auto. De standaarduitrusting is omvangrijker en de opties zijn betaalbaarder. Ook krijg je een dikke 200 pk onder de kap. De Cascada stamt alweer uit 2013, maar het ontwerp is nog altijd bij de tijd. Gewoon een bijzonder goede aanbieding zonder echt grote nadelen. Ok, hij is wat zwaar. That’s it.

Abarth 124 Spider

€ 710 per maand

Als je toe gaat geven aan je midlife crisis, kun je het dan niet beter gewoon goed doen? De Abarth 124 Spider is een van die weinige auto’s die zichzelf niet zo serieus neemt. Het uiterlijk is heerlijk over de top. Dat geldt ook voor de geluidsproductie, want ondanks dat het ‘maar’ een 1.4 is, maakt de auto een kabaal van jewelste. Rijden met de 124 Spider is altijd een plezier: ook bij lage snelheden voel je dat de auto licht is en een perfecte gewichtsverdeling heeft. Nadelen zijn er ook. Het grootste nadeel is het praktisch gemak, dat valt namelijk wat tegen. Maar ja: had je anders verwacht bij een tweezitter?

Mercedes-Benz SLC 180

€ 630 per maand

Jazeker dames en heren, we leven in een tijd dat een Mercedes cabrio in de lease goedkoper is dan een Fiat cabrio. Maar dat is op zich wel te verklaren. De Abarth is het absolute topmodel, terwijl de SLC 180 de absolute instapper is. Toch valt de Benz niet tegen. Natuurlijk, met 156 pk is het geen strepentrekker, maar de prestaties zijn acceptabel en doen niet eens zo gek veel onder ten opzichte van de Abarth. De rijsensatie is wel compleet anders. De SLC is een veel comfortabelere auto, ondanks dat de S in SLC toch echt voor Sport staat.

Mazda MX-5 2.0 SkyACTIV-G (ND)

€ 560 per maand

@CasperH kaartte het al aan: de Abarth Spider is niet goedkoop. Zeker niet als je bedenkt dat de auto grotendeels identiek is aan de Mazda MX-5. Als we de spec-sheets naast elkaar leggen is het lastig te zien waar je euro’s naartoe gaan. Want de voor 150 euro per maand minder heb je de topper uit de MX-5 range op de inrit staan. Compleet met zesbak, sperdifferentieel en grote lichtmetalen velgen. Twee andere grote verschillen met de 124 Spider is het uiterlijk en de motor. De MX-5 heeft een atmosferische 2.0 liter onder de kap, dus daardoor voor de ware purist. Zo’n toerenmaker past gevoelsmatig beter bij het karakter van zo’n sportwagen, alhoewel de 124 aanzienlijk sneller is in een rechte lijn. Alleen maakt de snelheid in een rechte lijn niet zoveel uit voor dit type auto.

Volkswagen Beetle Cabriolet 2.0 TSI Dune

€ 690 per maand

Gaan we nu daadwerkelijk deze rijdende badkuip adviseren? Jazeker! Ten eerste is de keuze niet enorm. De markt voor betaalbare cabriolets is enorm gekrompen de afgelopen paar jaar. En zo’n slechte propositie is de Beetle ook weer niet. Voor een cabrio is het een vrij praktische auto met vier zitplaatsen en redelijk wat afzetmogelijkheden. De motor is een dikke 2.0 TFSI met 220 pk en 350 Nm. En dankzij de toegenomen bodemhoogte is geen terrein onbegaanbaar. Het is geen bochtenridder, dat terzijde.

YOLO: Mercedes-Benz CLK63 AMG (A209)

2007

€ 41.500

50.000 km

De ultieme mobiel om een midlife crisis compleet te maken. De CLK63 AMG was de sportieve topper uit de range. Deze had de befaamde 6.2 liter V8 onder de motorkap, in dit geval goed voor 481 pk en nog leuker: 630 Nm! Ondanks dat alles ziet de auto er nog behoorlijk ingetogen uit. Natuurlijk, zet er een CLK200 naast en je ziet welke sneller is. Maar in vergelijking met de AMG-Line uitgevoerde C-klasses van tegenwoordig ga je redelijk anoniem door het leven. Tenzij je met het dak open volgas geeft. Prijstechnisch nog best interessant. Of dit gaat lukken voor 700 per maand is lastig te bepalen. In principe om je een heel eind: want je hebt niet te maken met afschrijving. Oh, en verreweg de ruimste auto in dit lijstje. Dus tegen je vrouw kun je zeggen dat je de verstandige keuze hebt gemaakt.

