Geen fan van de garage? Koop dan geen luxe auto’s

Verkwist je zuurverdiende centen niet aan een onbetrouwbaar hok.

Stel: je hebt genoeg budget om niet te hoeven zoeken naar tweedehands auto’s. Dan wil je jezelf eventueel ook verwennen met een dikke auto. Zo veel mogelijk opties en een zo krachtig mogelijke motor. Kun je doen, maar het is niet zo slim, zo meldt de Daily Mail. Uit onderzoek van de Britse consumentenorganisatie Which? blijkt dat qua betrouwbaarheid het vooral de kleine stadsgebakjes zijn die goed uit de test komen. Zij peilden ruim 50.000 autogebruikers om tot hun conclusies te komen.

Het is relatief makkelijk om te denken: ‘wat er niet op zit, kan ook niet stuk’. Als je 10 mille stukslaat op een Peugeot 108, dan weet je in ieder geval zeker dat je geen last gaat krijgen van de verwarmde stoelen met massagefunctie. Of je premium Burmester soundsysteem. Dat zit er namelijk gewoon niet op.

Het zijn de features die bijna elke auto tegenwoordig heeft, die onbetrouwbaar blijken te zijn op luxueuzere modellen. Denk aan storingen in de boordcomputer, deurgrepen en sloten, elektrisch verstelbare spiegels et cetera. De gegevens van Which? tonen aan dat auto’s met een gemiddelde aanschafprijs van 10.882 pond vaak betrouwbaarder blijken dan bijvoorbeeld luxeauto’s van gemiddeld 53.150 pond.

Het moraal van het verhaal? Ook nieuw kopen gaat gepaard met euvel hier en daar. Maar wil je toch op die manier het minste risico lopen, kijk dan niet verder dan een Volkswagen Up!, Kia Picanto, Hyundai i10, Peugeot 108, Mitsubishi Space Star of Opel Karl. Qua rijbeleving vallen die tegenwoordig bovendien allerminst tegen.

Foto: @tomkommer op Autojunk.nl