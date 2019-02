17 puike, kostbare veilingstukken van Rétromobile 2019

RM Sotheby's heeft weer goed huisgehouden deze week.

Parijs was deze week het toneel van Rétromobile en tijdens dit festijn heeft veilinghuis RM Sotheby’s weer een aantal magnifieke machines onder de hamer gedaan. In dit artikel kijken we niet zozeer naar de duurste auto’s, maar naar de apparaten die wij het gaafst vinden. Plezier!

1. BMW M6 (1987) – 57.500 euro

Een 32-jarige 6 Serie is de goedkoopste in de lijst? Dat belooft wat te worden.



2. Michael Schumacher’s helm, Ferrari (2005) – 63.000 euro

Jawel, iemand betaalde meer voor de helm van Schumacher dan voor een prachtige klassieker. Wellicht had het iets te maken met het feit dat Schumi dat jaar zijn achtste titel misliep…



3. Ayrton Senna’s helm, uit zijn tijd bij McLaren (1990) – 162.000 euro

Senna op zijn toppunt, daar wordt natuurlijk netjes voor betaald.



4. Jordan 196 van Martin Brundle (1996) – 241.250 euro

Wil je de geschiedenis van deze fantastische auto weten? Klik dan HIER.



5. Mercedes-Benz 560 SEC AMG 6.0 ‘Wide-Body’ (1989) – 297.500 euro

Fe-no-me-naal.



6. Connaught A-Type (1952) – 308.750

Is ooit bestuurd door Stirling Moss, dan weet je genoeg.



7. Ferrari Dino 246 GT by Scaglietti (1970) – 331.250 euro

Een Ferrari hoort eigenlijk rood te zijn, zeker wanneer hij de naam van de zoon van de oprichter draagt. Toch staat deze groene tint absoluut netjes.



8. Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale door Bertone (1966) – 348.125 euro

Bertone, dankjewel voor dit kunststuk.



9. Alfa Romeo 1900 C Coupé door Pininfarina (1953) – 365.000 euro

Hetzelfde willen we eveneens zeggen over deze fantastische koets.



10. Mercedes-Benz 300 SC Coupé (1956) – 449.375 euro

Van deze schone auto zijn er precies 98 gemaakt.



11. Shelby 427 Cobra (1966) – 775.625 euro

Helemaal origineel, BAM!



12. Ferrari 599 SA Aperta (2011) – 933.125 euro

Voor een aparte 599 als deze mag wel in de portemonnee getast worden.



13. Ferrari F12tdf (2017) – 1.197.500 euro

Dit is dan weer vreemd, al moeten we zeggen: die binnenkant, GEIL!



14. Bugatti EB110 Super Sport (1994) – 2.030.000 euro

Wil je het verhaal lezen over de EB110? Klik dan HIER.



15. Bugatti Chiron (2018) – 2.275.000 euro

1.800 kilometer op de teller, maar wel verkocht voor ruim 2 miljoen euro. De vorige eigenaar lacht zich een ongeluk.



16. Porsche 550 RS Spyder door Wendler (1956) – 3.042.500 euro

Een wonderbaarlijke machine, die in 1957 meedeed aan de 24 uur van Le Mans.



17. Ferrari F40 LM (1987) – 4.842.500 euro

Dit apparaat hebben we uitgebreid besproken in DIT artikel.