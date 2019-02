Dylan Peys laat brute wrap aanbrengen op zijn AMG A45

Je moet wat om je Mercedes eruit te laten springen.

Laten we beginnen met de olifant in de kamer: Dylan wie? Want zelfs ondergetekende, die in zijn kringen nog wel eens te maken krijgt met jonge YouTubers, heeft nog nooit van hem gehoord. Het belangrijkste wat je over Dylan Peys moet weten is dat hij met zo’n 361.000 YouTube-abonnees lekker aan de weg timmert en ondertussen al zijn tweede Mercedes-AMG A45 bezit. Hij had de versie uit 2013, maar die is met zijn 360 pk toch net even iets minder heftig dan de vernieuwde versie uit 2016 met 381 pk.

Overigens is Peys niet de enige in Nederland die een AMG A45 bezit. Mercedes heeft zelf al een wijd arrangement aan kleuren, maar het kan nog unieker. Met behulp van Jordy Dost, de eigenaar van JD Customs, maakte Peys van zijn A-Klasse een dik ding.

De wrap is geïnspireerd op een eerdere creatie van JD Customs. De mannen in het wrapbedrijf hesen voor The Challenge een Brabus 800 E63S Estate in een bijzondere two-tone wrap. Peys vond de auto kennelijk retegaaf, want zijn A45 kreeg dezelfde behandeling. De wrap is geel van voren, met een zwarte achterkant, waar de breuklijn een soort heftige scheur is. Moeilijk uitleggen, kijk zelf maar.

Is het mooi? Dat laten we aan jullie over. Valt het op? Dat zeker! Zou ondergetekende liever een Night Yellow Edition hebben? Eh, ja. Maar goed, als een doorbraak in de saaie configuraties van ’s lands A-Klasses is de nieuwe A45 van Dylan Peys een toffe toevoeging.