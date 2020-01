Porsche stopt 4.0 zescilinder in nieuwe 718 GTS!

En ja, dat is een atmosferisch blok!





Toen Porsche de nieuwe 718 GT4 onthulde maakte het Duitse automerk bekend dat de sportauto een nieuw blok had gekregen. Het ging in dit geval om een 4.0 zescilinder boxermotor. In de GT4 goed voor 420 pk en 420 Nm koppel. De verwachting was toen al dat Porsche het blok ook in andere varianten zou gaan gebruiken en in dat opzicht komt het merk nu met aangenaam nieuws.

N/A power!

Porsche heeft de natuurlijk ademende 4.0 gepropt in de 718 GTS. Zowel de Cayman als de Boxster GTS zijn vanaf heden met deze motor te krijgen. Maar wacht, denk je misschien. Er was toch al een 718 GTS? Dat klopt. De oude 718 GTS Cayman en Boxster met de 2.5 liter viercilinder worden vervangen voor deze nieuwe 718 GTS 4.0.

De Porsche 718 GTS 4.0 levert 400 pk. Dat is 35 pk meer in vergelijking met het oude model. Het feest stopt pas bij 7.800 tpm en dan moet je opschakelen. De Duitsers leveren de auto met een handgeschakelde zesversnellingsbak. 0-100 km/u doet de GTS 4.0 in 4,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 293 km/u.

Standaard zaken op een GTS 4.0 zijn onder meer Porsche Active Suspension Management (PASM), het Sport Chrono Pakket, Sportstoelen Plus, een 20 millimeter lager sportonderstel en Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch sperdifferentieel op de achteras.

GTS accenten & interieur

Zoals gebruikelijk herken je een GTS aan zijn zwarte accenten. De nieuwe GTS 4.0 weet zich te onderscheiden met een ander achterwerk. Geen twee centrale uitlaten in het midden, maar twee uitlaten die iets verder uit elkaar staan. Net als de Cayman GT4.

Het interieur van de 718 GTS bestaat uit heel veel alcantara. Onder andere de armsteunen, de middenconsole, versnellingspook, deurpanelen en het stuurwiel zijn van dit materiaal. Met het optionele GTS-interieurpakket kun je extra kleuren toevoegen. Bijvoorbeeld voor de gordels of de toerenteller.

Prijs & concurrenten

Een grotere, atmosferische motor betekent ook een harder pakslaag uit Den Haag. De uitgaande 718 GTS was er vanaf 115.000 euro. Deze nieuwe 718 GTS 4.0 kost 137.200 euro als Cayman en 139.300 euro als Boxster.

De Cayman gaat onder meer concurreren met de BMW M2 Competition (411 pk, 102.096 euro) en de Audi TT RS (400 pk, 97.380 euro). Mede door zijn atmosferische karakter (en dus meer CO2-uitstoot) zal de GTS 4.0 altijd een klap duurder uitvallen in vergelijking met de concurrentie. Daar krijg je wel lineair speelplezier voor terug. Eind maart staan de nieuwe modellen bij de dealer.