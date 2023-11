Geen zorgen, de Grand-Prix van Abu Dhabi gaat gewoon door

Ondanks spanningen in de buurt weet de FIA het zeker; de Grand-Prix van Abu Dhabi gaat gewoon door…

De wereld wordt er niet leuker op de laatste tijd. Allereerst door de huidige generatie sneeuwvlokjes die niks meer kunnen hebben en alles uit de kast halen je te cancelen als je zegt dat ze eens moeten doorwerken, maar meer nog door de oorlogen overal en nergens.

Rusland dat Oekraïne binnenviel en daar nog steeds niet weg is (al bijna 2 jaar hè?) en recent de ellende met Hamas dat Israel aanviel en de daaropvolgende heftige reacties in de Gazastrook. Al zou je het willen, je kunt er niet omheen.

Het is op veel plekken in de wereld dan ook alles behalve veilig om naartoe te gaan. En dat geldt dus zeker voor de landen in het Midden-Oosten die met de neus bovenop het conflict in Gaza zitten. En laat er nou binnenkort een Grand-Prix zijn in die contreien.

Grand-Prix van Abu Dhabi gaat gewoon door

Inderdaad, op 26 november wordt de laatste Grand-Prix van het seizoen gereden in Abu Dhabi. En meerdere westerse regeringen hebben hun reisadvies die kant uit aangepast naar ‘ga maar liever niet’. Ook voor de Verenigde Arabische Emiraten waar Abu Dhabi onder valt.

Maar volgens de FIA is er geen enkel probleem en kan de race gewoon doorgaan. Het is er eenvoudig gezegd al jaren niet helemaal veilig en de huidige situatie heeft het niet veel gevaarlijker gemaakt. Aldus de organisatie.

Dus, maak je geen zorgen. De FIA zegt het zelf, de Grand-Prix van Abu Dhabi gaat gewoon door over een ruime drie weken. Kunnen de heren coureurs daarna lekker van een welverdiende vakantie gaan genieten.