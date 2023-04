Stand na GP Australië 2023 en 6 dingen die ons opvielen

Daar is ‘ie weer: de stand na GP Australië 2023 hebben we voor je! Plus enkele dingen die ons opvielen.

Het duurde wel eventjes, maar de GP van Australië 2023 zit er dan eindelijk op. De raceleiding was er nog niet helemaal van overtuigd hoe de race moest aflopen.

Niet heel vreemd: dat kwam mede door de heftig presterende teams. Wat dat betreft is het goed dat ze de afweging hebben gemaakt en pas later de beslissing. Uiteindelijk heeft altijd iemand wel iets te klagen.

Naar het schijnt was Michael Masi aanwezig. Dat zorgt dus – bedoeld of onbedoeld – toch wat extra spanning. De herstarts maken de sport wel leuker om naar te kijken. Ja, het is niet geheel eerlijk voor de auto’s die vooraan rijden, maar ja. Da’s ook niet eerlijk want zij hebben betere auto’s. Het maakt het kijken er alleen maar leuker op!

Opvallende dingen van afgelopen race

Maar gebeurde nog veel meer op en naast de baan. Voordat we alle range, standen en overzichten met je delen, hebben we hier zes dingen die ons opvielen aan de race:

Wat is gravel toch leuk!

Er zullen coureurs het niet helemaal eens zijn met deze stelling, want grind is ho. Maar gras en grind zo leuk! Op Melbourne heb je betonnen muren (hallo Magnussen), gras (Hallo Albon) en gravel (Hallo Perez!). Dit zorgt ervoor dat foutjes worden afgestraft. Veel beter dan grote uitloopstroken en tracklimits. De limit is daar waar het grind begint. Wel zo makkelijk, wel zo duidelijk.

Verstappen op eenzame hoogte

Ondanks dat het uiteindelijk heel erg spannend was door de herstart, was de racepace van de Red Bull indrukwekkend. Normaliter is Australië niet een baan waar Red Bull het goed doet, maar van het weekend ging het prima. Ondanks een herstart en een bandenspaar-modus van de Nederlander kon Verstappen eenvoudig een voorsprong opbouwen. We gaan nog circuits krijgen waar de Red Bull gewoon een halve minuut van het veld gaat wegrijden.

Mercedes verrassend goed

Natuurlijk is alles geflatteerd, maar Mercedes deed het gewoon goed. De baan past goed bij de Mercedes en de lage temperaturen helpen hen ook in de hand. Het lijkt erop dat ze in Brackley de de W14 beter beginnen te begrijpen. Hamilton pakte P2, alhoewel Russell het hele weekend sneller was, behalve tijdens de race. Hamilton en Russell zijn wel veel ‘met elkaar bezig’. Ze zijn dan ook erg aan elkaar gewaagd. Als Toto dit goed kan managen, kunnen ze nog een sprongetje maken dit weekend.

Wat zit het dicht op elkaar!

Natuurlijk, Verstappen rijdt op eenzame hoogte. Maar daarachter is het echt heel erg spannend. Mercedes, Aston Martin en Ferrari zitten erg dicht bij elkaar. Daarna komt direct Alpine en McLaren, Williams, Haas en Alfa Romeo afhankelijk per baan. Helaas is alleen AlphaTauri echt op elke baan traag. In de kwalificaties en races kon je voorheen de teams wel op een tijdje zetten, maar nu is er nauwelijks een peil op te trekken. Ook het verschil in tijd is erg klein, veel kleiner dan voorheen.

Rode vlaggen

Wat je niet kunt uitleggen aan niet-raceliefhebbers is waarom er races achter de safetycar eindigen. Er is maar een race per twee weken (ongeveer) en de coureurs zijn al te veel banden aan het sparen. Dus vier ronden achter de safetycar en dan finishen is zonde. Michael Masi was dit weekend aanwezig: wellicht heeft hij de teamleiding ingefluisterd om wat spannends te doen volgens de regels. Anders blijft men erover zeuren, waarschijnlijk.

Klasserace van Carlos Sainz

Charles Leclerc is in principe sneller dan Carlos Sainz. Naast elkaar, in dezelfde auto, over één ronde. Sainz laat zien dat je met gogme, mentaliteit en het maximale eruit halen een heel eind kunt komen. De Ferrari’s gingen niet lekker op Albert Park, maar Sainz wist alles uit de SF-75 te wringen. Helaas zat het op het einde allemaal tegen, maar de Spanjaard reed een volwassen race, vocht zich naar voren, maakte mooie inhaalmanoeuvres en verzaakte niet. Het had hem BIJNA een podium opgeleverd, ware het niet dat zijn actie bij de laatste herstart (op Alonso) iets te onbesuisd was.

AlphaTauri het nieuwe Minardi

Deze zagen we niet aankomen, maar AlphaTauri is het nieuwe Minardi. Natuurlijk, opereren ze vanuit dezelfde fabriek in Faenza. Maar de prestaties zijn nog niet denderend. Tsunoda behaalde met veel geluk zijn eerste puntje. Pleister op de wond: het zijn geen kansloze hekkensluiters zoals Sauber, Williams of Haas ooit waren in de recente historie.

Rijderskampioenschap

Nou, de spanning tussen Verstappen en Pérez is nu wel uit de lucht. De Nederlander scoorde uitstekend en Pérez had een moeizame inhaalrace. Sterker nog, Pérez mag op Alonso en Hamilton gaan passen, die ‘m nu naderen. Bijzonder: Leclerc heeft pas zes puntjes dankzij twee uitvalbeurten. Hülkenberg staat ver boven Magnussen, maar dat is vrij geflatteerd, uiteraard. Van 8 tot 20 scheelt slechts 8 puntjes. Er staat een Nederlander bovenaan én onderaan.

De stand na de GP Australië 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Constructeurskampioenschap

Red Bull steven af op titelprolongatie. Tussen Mercedes en Aston Martin gaat het nog heel erg spannend worden. Ferrari staat nu iets lager dan dat ze horen te staan op basis van hun snelheid. Alpine was in de race (veel) sneller dan McLaren, maar in de laatste paar ronden ging dat dus helemaal mis. Williams is nu hekkensluiter, alhoewel Albon deze race een zeer goed resultaat had kunnen (en moeten) halen.

De stand na de GP Australië 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Geen Grand Prix gekozen.

Kwalificatieduel

Het hele weekend ging het best aardig voor De Vries. Hij haalde zelfs Q2! In Q2 ging het iets minder, terwijl Yuki wel een snel rondje aan elkaar kon knopen. Verder is Russell sneller dan Hamilton en lijkt Gasly ietsje meer snelheid te hebben dan Ocon. Knappe prestatie van Albon (die geen kind heeft aan Sargeant). Ook opvallend is hoeveel sneller Hülkenberg is ten opzichte van Magnussen, ook in de kwalificatie.

De stand na de GP Australië 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Snelste raceronde

Nou, Checo! Je hebt ‘m te pakken, die felbegeerde snelste ronde! Hij reed een redelijke inhaalrace en produceerde snelle tijden. Wel is het zo dat hij behoorlijk aan het pushes was, terwijl de top 3 vooral op de banden aan het letten waren. Ook waren de verschillen echt minimaal. Maar Pérez heeft deze mooi te pakken en omdat hij in de top 10 eindigde, levert het hem wel een puntje op.

De onderlinge stand na de GP Australië 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Zhou Alfa Romeo 1 Verstappen Red Bull 1 Pérez Red Bull 1

Driver of the Day:

Het is niet dat wij een blinde haat jegens Pérez hebben. Integendeel, het is een heel waardevolle coureur die bij vlagen erg goed is. Maar hij reed een vrij anonieme inhaalrace in een zeer dominante auto. De Red Bull heeft een hoge topsnelheid én uitstekende racepace. Ook waren er vier (!) DRS-zones. Die P5 gezien de auto niet al te beste en dan heeft hij erg veel mazzel gehad met de laatste paar ronden. Maar het publiek vond hem de Driver of the Day en die kunnen het weten.

De onderlinge stand na de GP Australië 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Fernando Alonso Aston Martin 1 Max Verstappen Red Bull 1

Heeft de Autoblog redactie de race goed voorspeld?

Nou, Michael zat er heel dichtbij. Hij had wel door dat het podium zou bestaan uit Verstappen, Alonso en Hamilton. Maar hij had die twee net verkeerd om. In een normale situatie denken we dat hij gelijk zou krijgen. Maar gisteren was het niet normaal. Wouter en Jaap scoren beter doordat ze Verstappen én Alonso op de goede plaats hadden gezet. Chapeau, heren!

De stand na de GP Australië 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap ( VER , PER, ALO ) 27 Michael ( VER , ALO, HAM) 14 Wouter ( VER , PER, ALO ) 13

Goede coureur = 1 punt, goede coureur op juiste positie: 5 punten

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Azerbeidzjan worden verreden op 28 april 11:30.