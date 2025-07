Gefeliciteerd. Als je dit leest ben je waarschijnlijk steenrijk

Jazeker. Steenrijk. Dat kan haast niet anders!

Vroeger was alles beter, hoor je meer dan eens. De winters waren beter, op school ging het beter, zelfs de nostalgie was vroeger beter. Dat zal allemaal wel, maar wat vroeger écht veel beter was? De prijs van een nieuwe auto!

Die is namelijk de laatste jaren enorm had gestegen. Zelfs zo hard dat onze mega-inflatie deze prijsstijging niet bijhoudt. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe auto in Nederland is inmiddels door de grens van 50.000 euro geklapt. Ter vergelijking: in 2020 stond dat bedrag nog op een schappelijke 38.500 euro. De ANWB heeft het idee dat autorijden zo langzaamaan een hobby wordt van de mensen die steenrijk zijn en maakt zich zorgen.

Als je dit leest ben je waarschijnlijk steenrijk

En die 50K is veel meer dan de gemiddelde Nederlander voor een auto wil neerleggen. Veel meer ja, want dat bedrag staat op 15000 euro. Dat staat dus nogal haaks op wat er op de prijskaartjes staat bij de dealer. Slechts een klein groepje autokopers zegt meer te kunnen en te willen uitgeven. Misschien hoor jij daar wel bij, aangezien je op de site Autoblog zit en een auto hebt. Jij bent dus steenrijk!

We rekenen het gewoon nog eens na. In 2005 kostte een nieuwe auto gemiddeld 24.608 euro. Tel daar twintig jaar inflatie bij op en je komt ergens rond de 38.000 uit. Het feit dat we nu op 50.026 euro zitten, is toch zacht gezegd opvallend. Maar wel uit te leggen. Elektrisch rijden en hybride-technologie tillen de prijzen omhoog. Voor een benzineauto ben je gemiddeld 34.884 kwijt, een elektrische tikt zo de 50.000 aan, en een beetje goede stekkerhybride vliegt zelfs richting de 72.000 Ekkermannen.

Wat krijgen we daarvoor terug? Meer gewicht, meer snufjes, meer veiligheid. Bijvoorbeeld: Een Opel Kadett uit de jaren zeventig woog iets van 750 kilo. De gemiddelde auto vandaag zit makkelijk op het dubbele. Denk aan kreukelzones, acht airbags, camera’s rondom, adaptieve cruisecontrol, airco, internet en verwarmde stoelen. De tijden dat een auto slechts een motor met vier wielen was, zijn definitief voorbij. Maar er is ook goed nieuws.

Je hoeft namelijk niet persé steenrijk te zijn om gemotoriseerd van A naar B te komen. Tweedehands auto’s zijn betrouwbaarder dan ooit en de markt daarvan groeit, ook door import. In plaats van een nieuwe kun je nu prima een gebruikte van zes jaar kopen en er nog tien mee vooruit.

En als je toch nieuw wil rijden, dan gaan veel mensen voor private lease. Geen vijftig ruggen aftikken in één keer, maar gewoon per maand wat schuiven. Voorlopig lijkt dat de enige manier om in 2025 nog een beetje comfortabel vooruit te komen. Of je koopt dus een kekke occasion.