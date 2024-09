Subsidie elektrische occasion gaat weer hard

Meteen maakt men gebruik van de beschikbare subsidie op een elektrische occasion.

Handen bij de knoppen. Sinds vorige week is het weer mogelijk om subsidie van 2.000 euro aan te vragen voor een elektrische occasion. Het potje was eigenlijk leeg, maar plots kwam er nog eens 23,1 miljoen euro beschikbaar voor de rest van 2024 om te gebruiken.

Dat hebben Nederlandse particulieren geweten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt in een update bekend dat er in een tijdsbestek van vijf dagen al voor zo’n 3,4 miljoen euro aan subsidie is uitgekeerd. Er is nu nog ruim 19,7 miljoen euro beschikbaar.

Met dit tempo is het potje voor het einde van het jaar alweer op. Nu de subsidie weer beschikbaar is gesteld gaat het naar verwachting tijdelijk hard. Het is de komende periode aankijken of de populariteit blijft en of de pot inderdaad zo snel leegraakt als het nu gaat.

De oorspronkelijke pot was in juli van dit jaar op. De koek leek op voor subsidie voor een elektrische occasion, totdat bekend werd dat er sinds vorige week weer subsidie aangevraagd kon worden. De 23,1 miljoen euro extra subsidie is afkomstig van niet-gebruikt geld van de SEPP-subsidie regeling uit 2023, toen het potje voor een nieuwe EV niet opraakte in dat jaar.

Nieuwe EV

Voor een nieuwe elektrische auto is er nog 21 miljoen euro subsidie beschikbaar. Deze pot gaat een stuk langzamer en het is nog maar de vraag of deze opraakt voor het einde van 2024. Dit jaar is er 36,9 miljoen euro verstrekt aan subsidie op een nieuwe EV.

Gebruikte EV

Een elektrische occasion tussen de 12.000 en 45.000 euro komt in aanmerking voor 2.000 euro subsidie. Daarmee is het pech voor al die Model 3’s uit 2019 die nu op de markt verschijnen. De cataloguswaarde van die auto’s is meestal rond de 49.000 euro of meer, waardoor deze auto’s niet in aanmerking komen.