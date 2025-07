Dit Japanse scheurijzertje gaat er komen!!

Japans had ook Frans kunnen zijn, maar een scheurijzertje blijft het! En waarschijnlijk gaat ‘ie er komen ook!

De nieuwe Nissan Micra maakt zich op voor een comeback, maar dit keer hangt er een zweem van opwinding in de lucht. Want ergens in een kamertje vol spreadsheets en voorzichtig enthousiasme heeft iemand bij Nissan het woord Nismo gefluisterd.

Christophe Amblard, de baas van Europese productplanning, liet recent in een interview doorschemeren dat men nadenkt over een uitbreiding van het Nismo-gamma. Wat dat precies betekent, weet niemand. Behalve dat het iets met de Micra te maken heeft. Misschien.

Nissan Micra Nismo op basis van de Alpine

Als het dan toch zover komt, zou deze Micra Nismo niet zomaar een badge zijn op een brave B-segmenter met sportieve lipjes. Nee, dit zou een auto zijn die echt mee mag spelen. Onderhuids zou er technologie zitten die zijn oorsprong vindt in de Alpine A290, een auto die zich niet laat afschilderen als een emo-Renault.

De A290 GTS beschikt over een elektromotor met 217 pk, wat je met een rechte rug kunt samenvatten als stevig meer dan de gewone Micra. Tel daar een breder spoor bij op, grotere wielen, remmen die niet van dropstaal zijn gemaakt en een onderstel dat verder gaat dan alleen ‘sportief’ in de folder, en je hebt iets dat op papier best serieus klinkt.

Patrol, Juke en nu ook de Micra

Nissan wil met Nismo kennelijk iets neerzetten dat meer is dan marketingklets. Naast de Juke en Patrol moet er nog een model komen dat de ziel van het merk representeert. En eerlijk is eerlijk, een elektrische hot hatch met een dikke knipoog naar de legendarische Micra Super Turbo uit de jaren tachtig klinkt niet als een slecht plan. Zeker niet in een markt die zo graag roept dat elektrisch ook leuk mag zijn.

Dat gezegd hebbende, moeten we ook even in de portemonnee van Nissan kijken, en die rammelt een beetje leeg. Ontwikkelingsbudgetten zijn niet eindeloos, en dus zou samenwerking met Alpine en het hergebruik van bestaande technologie de enige manier zijn waarop deze Micra Nismo van PowerPoint naar parkeerplaats komt. Maar de rekensom lijkt gunstig. De techniek is er, het platform bestaat, en de vraag naar compacte elektrische rakkers met karakter groeit.

Dus blijft het voorlopig bij speculeren, gissen en hopen. Maar ergens op een wit vel in Japan staat misschien al een getekende Micra met dikke bumpers, sportstoelen en een elektromotor die meer doet dan zacht zoemen.

Laten we het hopen!