Gefeliciteerd, jullie krijgen minder pech in het buitenland!

Ongestoord op vakantie of weer naar huis met de auto. Well done.

Niets is vervelender dan pech onderweg op vakantie. In een vreemd land langs de kant van de weg staan. Wat dat betreft is er goed nieuws. Voor het eerst in jaren daalde het aantal hulpverzoeken bij de ANWB Alarmcentrale. Daarover bericht de T.

ANWB zomer 2025

Volgens de ANWB ging het deze zomer om zo’n 5 procent minder meldingen vergeleken met vorig jaar. Dat betekent echter niet dat de medewerkers van de alarmcentrale Netflix konden kijken tijdens hun shift. Op piekdagen was het nog steeds razend druk met tot wel 15.000 telefoontjes en digitale hulpvragen.

Waarom ineens minder pech?

De verklaring is niet helemaal eenduidig. Misschien hebben we allemaal betrouwbare auto’s gekocht, voeren we netjes ons onderhoud uit of zijn we minder in het buitenland te vinden. Frankrijk, Italië en Spanje zijn al jaren de populairste pechlocaties, maar dit keer kwamen er merkbaar minder oproepen vanuit die landen. De ANWB merkt op dat vakantiegangers vaker kiezen voor koelere bestemmingen in Noord-Europa. Voor de auto is dat ook fijner, want er is minder kans op oververhitte motoren en overkokende koelvloeistof.

Ondanks de daling zijn de gebruikelijke euveltjes nog altijd goed vertegenwoordigd. De top vijf autoproblemen blijft een bekend rijtje. Van plotselinge lampjes op het dashboard tot startproblemen. En van lekke banden en vermogensverlies tot een lege accu.

28 wegenwachten werkten met man en mach om in Frankrijk, Spanje en Duitsland hulp te bieden. Meer dan 1.000 medewerkers van de alarmcentrale stonden klaar om hulpverzoeken aan te horen. Meer dan 2.000 auto’s konden ter plekke worden gefixt. In zo’n 6.000 gevallen kon de auto niet meer gerepareerd worden en kwam er een huurauto aan te pas.

Heb jij deze zomer zonder pech doorgebracht? Gefeliciteerd! Het is toch wel lekker als je trouwe vierwieler ook echt een trouwe vierwieler blijkt te zijn.

Foto: flyingduckman met pech via Autoblog Spots