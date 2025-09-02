Alpine wil jongeren aanspreken en maakt de A110 roze

Een roze Alpine A110 GTS. De nieuwe auto van Barbie of is dit wat anders?

Wie de afgelopen jaren een beetje heeft opgelet, weet dat Alpine er een sport an sich van heeft gemaakt om telkens een nieuwe versie van de A110 te verzinnen. Vandaag doen ze dat met een roze Alpine A110 GTS, daar zit natuurlijk een verhaal achter.

En dat verhaal komt niet uit de paddock, maar uit de digitale wereld. Alpine is namelijk sinds 2024 hoofdsponsor van Gentle Mates, een Franse esports-team van onder meer YouTuber Squeezie en bekende game namen Gotaga en Brawks. Dat zegt mij dus helemaal niks, maar als u kroost thuis heeft zitten dat Fortnite of Rocket League speelt moet u het maar eens aan hen vragen.

Enfin. Ter gelegenheid van die samenwerking heeft Alpine nu een roze A110 GTS in Gentle Mates-livery gemaakt. Het trekt in elk geval de aandacht zullen we maar zeggen.

Rocket League meets Le Mans

De inspiratie komt rechtstreeks uit de game Rocket League, waar de Gentle Mates in 2024 een major wonnen met hun inmiddels iconische roze skin. Alpine vond dat wel een mooi excuus om de tint van pixels naar plaatwerk te vertalen.

Terwijl de gemiddelde gamer thuis op de bank Rocket League speelt voor een avondje lol, hebben deze menschen hun beroep ervan gemaakt. Het is een heel wereld op zichzelf.

De auto is voorzien van details die fans van het team meteen moeten herkennen: een tricolore lijn van neus tot dak, de namen en logo’s van de Gentle Mates en een subtiele verwijzing naar de drie oprichters met een drietal hartjes en de letters “M8”. Ook de World Series Championship-badge ontbreekt niet.

Alpine hoopt vooral een jongere generatie in de A110 te krijgen. Laten we wel wezen. De gemiddelde A110-rijder heeft grijs haar, draagt een blauwe bodywarmer en ligt ’s avond om 21:00 in bed. Door zich aan Gentle Mates te verbinden bereikt Alpine een jongere doelgroep.

Het blijft niet bij de A110. Ook de aankomende elektrische modellen A290 en A390 een worden door de gamers onder de aandacht gebracht.

Première bij GP Explorer 3

Je kunt de roze Alpine A110 in levenden lijve zien. Dat gebeurt tijdens GP Explorer 3, van 3 tot 5 oktober op het circuit van Le Mans. Daar staat de Gentle Mates-stand, compleet met deze speciale A110 GTS. De Gentle Mates doen zelf ook mee: Gotaga en Nikof stappen in bij het Lofi Girl Gentle Mates-team, terwijl Alpine een volledig vrouwelijk rijdersduo afvaardigt met content creators Ana en Kaatsup. Het is fantastisch allemaal.