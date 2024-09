Vakantieperiode: meer Nederlanders met pech

De ANWB had het er maar druk mee tijdens de vakantieperiode.

Zo, de vakantietijd zit er weer op. We mogen weer als slaven werken voor de baas. Geintje natuurlijk. Feit is dat de meesten weer terug zijn na een periode van bezinning en rust. Tenminste, als je met pech langs de weg hebt gestaan is er nauwelijks sprake van bezinning en rust.

ANWB en de vakantieperiode

Misschien ben je wel één van die Nederlanders geweest die op de rit naar het vakantieadres of op de weg naar huis met panne te maken heeft gehad. Een motorstoringslampje, een lekke band, noem het maar op. De ANWB blikt terug op een enorm drukke vakantieperiode. De alamcentrale zag een stijging van 5% als het gaat om het aantal autopechmeldingen uit het buitenland. Daarnaast kwamen er 10% meer verzoeken binnen voor persoonlijke hulp, denk aan assistentie bij ziekte in het buitenland.

Problemen met campers

De verkoop van caravans en campers zijn in trek de afgelopen jaren. Dat daar vervolgens meer pechgevallen uit voortkomen ziet ook de ANWB. Het aantal campers met pech nam maar liefst met 46% toe in vergelijking met vorig jaar.

Locatie

Waar zaten al die Nederlanders met pech dan? De meeste pechmeldingen in het afgelopen vakantieperiode kwamen bij de ANWB binnen uit Frankrijk, op de tweede plaats staat Duitsland en op plek drie Italië.

In sommige gevallen kon de ANWB mensen telefonisch op weg sturen, in 6.700 gevallen was dit zo. Daarnaast waren er 24 Nederlandse wegenwachten actief in de landen Frankrijk, Italië en Spanje die bijna 1.550 auto’s op locatie konden repareren. Daarnaast heeft de ANWB meer dan 6.000 vervangende auto’s moeten regelen voor pechvogels waarbij de auto niet ter plekke gerepareerd kon worden.

Nederlanders met een situatie zijn niet alleen in de bekende Europese vakantielanden te vinden. De ANWB kreeg ook telefoontjes uit onder andere Indonesië, Thailand en Egypte of Turkije. Dat ging dan voornamelijk over hulpvragen of medische kwesties.