Nederlandse wintersporters hadden het druk (met pech hebben)

Het regent telefoontjes bij de ANWB Alarmcentrale gedurende dit wintersportseizoen.

Het wintersportseizoen is voor de meeste mensen weer voorbij. Een enkeling gaat de komende periode nog wat sneeuw opzoeken, als het er nog ligt tenminste. Nederlandse wintersporters hadden dit seizoen weer hun handen vol. Niet met skistokken, maar met telefoons om de ANWB Alarmcentrale te bellen.

Pech tijdens de wintersport

Tussen december 2024 en half maart 2025 regende het bijna 13.000 hulpvragen. Een stijging van 13% in vergelijking met vorig jaar. Van de 13.000 meldingen waren er 11.500 gevallen van autopech. Duitsland was weer het toneel van de meeste pechgevallen. Daarna volgden Frankrijk en Oostenrijk, ook prima plekken om in de kou stil te staan.

Top 3 meldingen onder wintersporters met pech

De ANWB heeft op een opsomming gemaakt van de top 3 meldingen die binnenkwamen. Dit zijn ze.

Startproblemen

Storingsmeldingen

Lekke banden

Naast autopech waren er ook een hoop wintersporters met pech op de piste. Ondergetekende kan het weten, ik ging huiswaarts met een gekneusde pols. Daar hebben jullie lieve lezers niets van gemerkt, want natuurlijk ging ik onverminderd door met het schrijven van stukkies voor Autoblog. 1.300 mensen meldden zich met letsel. Een stijging van 20%..

Waar gebeurde de meeste ongelukken? Oostenrijk, natuurlijk. Waar anders? Daarna Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland. Dit ging er kapot:

Knie- en beenletsel

Armfracturen

Kneuzingen en verwondingen (ja, klinkt bekend)

180 mensen moesten de wintersport vroegtijdig afbreken en werden met vliegtuig, ambulance of lig-taxi naar huis gebracht. In elk geval spectaculaire verhalen voor de volgende après-ski.

Dus, ga je nog? Check de banden, de algehele staat van de auto en peil eventueel de olie voor je aan de grote rit begint. Ongelukken op de piste voorkomen heb je deels zelf in de hand. Even een lesje pakken kan geen kwaad. En je hoofd is je dankbaar voor het gebruik van een helm. Echt waar.

