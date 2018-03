Gekkies gooien bruidegom de lucht in op de A12

Maar is die snelweg nu van 'hen', of van 'ons'?

Wederom opschudding in België vanwege een trouwpartij. Een trouwstoet veroorzaakte chaos op de A12 door ‘levensgevaarlijke capriolen’ uit te halen. Auto’s scheurden volgens berichtgeving van HLN over de pechstrook, toeterden claxonneerden zonder ophouden en reden op een bepaald moment met een slakkengang over de drie rijstroken. De kers op de bruidstaart was dat de hele stoet stopte om de bruidegom de lucht in te gooien, als ware hij Phillip Cocu aan het einde van dit voetbalseizoen.

Toen de politie ter plekke kwam, waren de overtreders alweer gevlogen. Wel zouden ze aan de hand van videobeelden nog gepakt kunnen worden. Videobeelden van een dashcam of een passagier in een achtervolgende auto welteverstaan, want zoals politie-woordvoerder Guy Theyskens zegt zou zelf filmen achter het stuur natuurlijk onverantwoord zijn.

Nu we het toch hebben over (on)verantwoord gedrag: de Belgische Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft zich op Twitter in (niet) mis te verstane woorden uitgelaten over dit fenomeen. Hij roept op tot keijard optreden van justitie en shuwt daarbij de distinctie tussen ‘wij’ en ‘hen’ niet. Wie hij precies bedoelt met ‘wij’ en ‘hen’ mag de goede verstaander zelf invullen. Je moet het maar durven in het huidige politieke klimaat (via HLN.be):

Weerzinwekkend, levensgevaarlijk hyper-egoïsme. Justitie moet obv getuigenissen en beeldmateriaal keihard optreden. Tijd dat voorbeelden gesteld worden. De straat is níet van hen.

