Vergelijking: de nieuwe Audi A6 versus de oude

Het verschil is toch iets meer dan een extra lamel in de grille dit keer.

Design

De Audi A6 van de generatie C7 (rijtest), onthuld in 2011, was enigszins een dertien in een dozijn-auto. Vergeleken met de generatiegenoten waartussen de A6 plaats moest nemen, sloot hij mooi aan, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Hoewel hij er wel degelijk anders uitzag dan zijn directe voorganger (C6), verloor hij, in mijn ogen, een stukje eigen identiteit. Voor een auto van zijn kaliber is dat eigenlijk iets wat niet door de beugel kan.

Toegegeven, de C7 (aankoopadvies) oogde ietwat pittiger dan zijn voorganger en heeft van de drie grote Audi’s (A6, A7 en A8) het meest intrigerende smoelwerk, maar écht spannend was hij niet per se. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat de A6 destijds hevig geïnspireerd was door de vlak daarvoor aangekondigde A8, die absoluut geen nekkendraaier was. De kenmerkende lijnen sprongen misschien iets meer in het oog dan bij zijn grote broer, spectaculair was hij niet te noemen.

Met de introductie van de nieuwe A6 probeert Audi dit te veranderen. Met succes, als je het mij vraagt. De C8 mag dan misschien deels steunen op de nieuwe designtaal van het merk (video met @wouter), hij maakt er in ieder geval een geheel eigen feestje van. Waar de vorige A6 al een stap in de juiste richting deed door het lijnwerk allemaal net iets agressiever te vormen, trekt Audi met de C8 alles uit de kast om de wagen sportief voor de dag te laten komen. Hierover vertelde de hoofdontwerper al in onze introductievideo. De beste man doelt met name op de ‘schouders’ van de auto, waardoor de wielkasten breder lijken, maar ook de nieuwe grille en de stijlvollere lampenpartijen mogen er absoluut zijn.

In die zin is de nieuwe A6 vooral een evolutie van zijn voorganger. Audi heeft er flink op ingezet de auto overeen te doen komen met de C7, maar benadrukt het lijnwerk waar nodig, waardoor de C8 opgewekter en aanweziger ten tonele verschijnt.

Interieur



Voor wat betreft het interieur zijn de verschillen nog duidelijker te zien dan aan de buitenzijde. Hoewel Audi het sowieso altijd goed voor elkaar heeft aan de binnenzijde, begonnen de jaren wel enigszins te tellen voor de C7. Het nieuwe interieur is echter een flinke stap vooruit. Tenminste, mits touchscreens je ding zijn. Om te beoordelen of de bediening van de infotainment-systemen echt zo intuïtief is als Audi belooft, moeten we nog even een (paar) uurtje(s) aan de slag met de nieuwe A6. Dat het allemaal mooi en strak oogt daar zullen de meesten het wel over eens zijn. De 5-serie en W213 doen opeens wat oubolliger aan. Nadeel voor Audi: datzelfde geldt ook voor het grootste deel van hun eigen gamma, inclusief de nog vrij recente A4. Maar goed, daar mogen kopers in het lagere segment zich fruk om maken.

Techniek

Alle A6-en die op markt verschijnen zullen zogeheten ‘mild hybrids’ zijn, wat zorgt voor een verbruiksreductie van maximaal 0,7 liter brandstof per honderd kilometer. Voor de rest zijn de motoren van het nieuwe model in eerste instantie doorontwikkelingen van die in het oude model.

Aan klanten van het eerste uur zal de A6 alleen geleverd worden met een tweetal zespitters. Benzinerijders moeten gaan voor de A6 55 TFSI, met een 340 pk sterke 3.0 liter V6 onder de kap. Handschoen-tankers kunnen kiezen voor de A6 50 TDI, die 286 pk peurt uit een inhoud van 3.0 liter. Later volgen er meer motoriseringen. De vraag is echter of Audi het gamma zover naar beneden afrondt als bij het vorige model, dat op een gegeven moment beschikbaar was met een 1.8 TFSI.

Wat je in ieder geval niet zal kunnen doen in je nieuwe A6 is een koppelingspedaal intrappen. Alle nieuwe A6-en krijgen immers een automaat. De meeste klanten gingen daar sowieso al voor en daarbij heeft het nog een extra voordeel: Audi heeft bij het design van het dashboard en de middenconsole nu geen rekening hoeven te houden met zo’n dikke pook die allerlei (virtuele) knoppen in de weg zou zitten. Deze beslissing bespaart wellicht ook nog wat productiekosten én je kan het je klanten verkopen als het standaard maken van een luxe optie. Tel uit je winst…

Een laatste speerpunt van de nieuwe A6 zijn de elektronische rijdershulpen en de verbeterde connectiviteit van de auto. Als je plaats neemt achter alle touchscreens van je nieuwe A6 zit je bijna letterlijk in het internet.

Conclusie

Het heeft even geduurd, maar het was het wachten waard. Met de nieuwe A6 zet Audi een auto neer die toch wat frisser oogt dan zijn voorganger. Daarbij gooit de auto vooral hoge ogen met zijn interieur, zowel qua design als qua functionaliteit. Als de bouwkwaliteit ook op punt is, lijkt Audi op dit vlak een mooie troefkaart te hebben ten opzichte van de concurrentie. Of dat ook geldt voor de rij-eigenschappen, verfijning van de motoren en betrouwbaarheid zullen we in de (nabije) toekomst moeten ondervinden.