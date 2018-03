Max Verstappen start seizoen met stokoud ERS

In Viry-Châtillon gaat de noeste arbeid niet snel genoeg.

Slecht nieuws voor Max Verstappen: Renault krijgt het nieuwe ERS (Energy Recovery System) niet af voor de start van het seizoen in Australië. Dat is opvallend omdat dit issue ook vorig jaar al speelde. Renault gaf toen reeds te kennen aan een vijf kilo lichter ERS te werken, maar dat deze nieuwe versie nog niet betrouwbaar genoeg was. Het verschil zou tot twee tienden per ronde kunnen kosten afhankelijk van het circuit.

Later in het jaar moest de nieuwe ERS alsnog gebruikt gaan worden. Dat kwam er uiteindelijk echter niet van, ondanks dat er berichten waren dat de nieuwe unit ‘af’ zou zijn. De lezing van Cyril Abiteboul en zijn mannen was dat de gewichtsbesparing niet meer zo’n prioriteit had, daar er andere manieren gevonden waren om de auto’s onder het minimumgewicht te krijgen. De tijdswinst die de lichtere unit zou opleveren, zou daarmee niet meer opwegen tegen potentiële betrouwbaarheidsproblemen die het nieuwe systeem alsnog zou kunnen hebben.

Toch was het de bedoeling dat de auto van dit jaar wél voorzien zou worden van de lichtere ERS. Maar dat gaat volgens de BBC voorlopig dus weer niet door. Dat betekent dat in de auto’s met Renault-PU’s wederom de ERS-units uit 2016 zitten. Archaïsche techniek dus, voor F1 begrippen.

Renault hoopt de nieuwe unit nu te introduceren voor het begin van ‘het Europese seizoen’ in Spanje. De fabrikant zou echter ook langer kunnen wachten om eventuele gridstraffen later in het jaar te voorkomen. Maar nu we het daar toch over hebben: de Fransen hebben al aangegeven te overwegen gridstraffen in te calculeren teneinde (minimaal) vier motoren te kunnen gebruiken in 2018, in plaats van de toegestane drie PU’s…