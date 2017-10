Trouwstoet tutert, drift en zet Antwerpen op stelten

De hulpdiensten moesten gisteren weer op scherp, in Antwerp.

Vele bezorgde burgers deden namelijk een beroep op de autoriteiten vanwege een trouwstoet die zich misdroeg op de openbare wegen. Dit begint inmiddels een hype te worden bij onze zuiderburen. Menig Belg voelt zich kennelijk geroepen om bij zo’n trouwerij massaal dikke auto’s te lenen en de hele stad onveilig te maken. Ik vermoed dat het te maken heeft met een verhoogd suikergehalte in de wafels. Zo’n sugar high laat je gekke dingen doen.

De politie rukte in groten getale uit om de colonne van ruim tien luxewagens te bedaren. De auto’s in kwestie driftten er lustig op los, toeterden als een malle, reden over voetpaden, hielden zich niet aan de snelheid en deden burnouts. Tevens blokkeerden ze enkele kruispunten en zorgden voor algemene chaos. In een filmpje is bijvoorbeeld te zien dat een Mercedes A Klasse (rijtest) donuts tracht te doen, maar ja, in de basis is dat ding natuurlijk gewoon voorwielaangedreven. Het levert zodoende een ietwat koddig tafereel op, hoewel de filmende bestuurder er niet echt mee kan lachen. Kurwa!

De agenten spraken de losbandige loltrappers aan op hun gedrag, maar zij wilden niet luisteren naar de spelbedervers. Daarop werden ze allemaal ‘gecontroleerd’, aldus HLN. Een man werd daarbij naar een cel gebracht om af te koelen. Ook een ander wacht waarschijnlijk dat lot: hij reed zonder rijbewijs en er liep nog een bevel tot gevangenneming tegen hem. Moet toch een beetje een domper op de feestvreugde zijn zoiets.

Bedankt Sander voor de tip!

Image-Credit: Still uit filmpje van Steve van Nieuwenhoven via Facebook