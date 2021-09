Gekkies schilderen hamer en sikkel op huis Volkswagen topman

Communism rules! Het huis van Volkswagen topman Herbert Diess in München is beklad door gekkies.

Hoewel het wemelt van de echte schurken in de wereld om tegen te protesteren, kampt de wereld niet alleen met een chiptekort, maar ook met een schurktekort. De vraag naar schurken is namelijk geëxplodeerd de afgelopen jaren. Hoe moet je immers lekker woke en sociaal begaan ogen op de gramz als je je niet af kan zetten tegen een schurk? Precies, dat wordt gewoon enorm lastig.

Topman Herbert Diess

Zo worden tegenwoordig ook keurige, saaie zakenlieden door sommigen gebombardeerd als schurk. Nou geven we direct toe: de kostenbesparingen die Herbert Diess bij Volkswagen doorvoert, zorgen inderdaad voor schurkerig harde plastics en touchscreens in de meeste nieuwe modellen van het concern. En ja, meerdere bronnen plaatsen Diess ook bij meetings waarin Volkswagens dieselfraude besproken is, voordat deze bekend werd bij het publiek. Maar ach, een vuige foute nertsenfokker is de man nou ook weer niet, toch?

Hamer en sikkel maken comeback

Desalniettemin is het huis van Diess in München in de nacht van donderdag op vrijdag ouderwets beklad. Gekkies kalkten een paar keer de goede oude hamer en sikkel op Diess’ casa, die hij waarschijnlijk nog had uit zijn tijd bij BMW. Er werd ook een A4-tje naast de voordeur geplakt, waarop onderstaande tekst te lezen valt:

Affiche op de muur

“Herbert Diess, voorzitter van de raad van bestuur van Volkswagen AG, voorheen van BMW, voorzitter van de raad van commissarissen van Škoda, Seat & Audi en lid van de raad van commissarissen van FC Bayern München AG, woont hier. Een vertegenwoordiger van het Duitse autokapitaal, die zijn persoonlijk voordeel haalt uit de uitbuiting van arbeiders en fraude. Hij heeft een fortuin van 65 miljoen en een salaris van meer dan 8 miljoen per jaar.

Er liep een persoonlijke procedure tegen hem wegens uitlaatgasfraudeschandaal (afgekocht tegen betaling van 4,5 miljoen euro)

Dreigt met massale ontslagen van 100.000 werknemers om klimaatdoelen te voorkomen

Hij heeft 80.000 mensen in Duitsland op werktijdverkorting gestuurd vanwege Corona en zichzelf bonussen uitbetaald

Hij roept op tot subsidies voor de auto-industrie, inclusief verbrandingsmotoren, midden in de klimaatcrisis

Herbert Diess is representatief voor de autohoofdstad. De autobedrijven willen zich op de IAA bijzonder modern en duurzaam presenteren. Maar dat is allemaal gewoon marketing. In werkelijkheid gaat het gewoon door: milieuvernietiging, benzinemotor, tijdelijk werk, druk op medewerkers. En als het in Duitsland niet meer de moeite waard is, worden mensen ontslagen en aan de andere kant van de wereld tot slaaf gemaakt van nog ergere omstandigheden.

We hebben geen zin in de greenwashing van de IAA, die onze hele stad bezig houdt! Kapitalisten onteigenen zoals Herbert Diess! Zorg zelf voor de wende!”

Waarvan akte? Op de redactie doen we overigens geen uitspraken over waar onze eigen linkse milieuridder @willeme exact was in deze nacht…