Volkswagen CEO: ‘Ga lekker fietsen’

Waarom zou je nog een Volkswagen kopen als je ook de fiets kunt pakken?

Volkswagen heeft een aardige ommezwaai gemaakt. Het bedrijf dat ooit de boel belazerde met sjoemeldiesels, is nu een nobele voorvechter van het milieu geworden. De huidige CEO, Herbert Diess, is dan ook iemand die het milieu een buitengewoon warm hart toedraagt.

Nu zal letterlijk iedere CEO anno 2021 zeggen dat hij enorm begaan is met het milieu, zelfs die van een bedrijf als Shell. Herbert Diess gaat echter nog een stapje verder dan de meeste van zijn beroepsgenoten. De Volkswagen CEO (en bijna-Tesla CEO) begint nu namelijk zelfs fietsen te promoten. Het moet niet gekker worden.

Diess vertelt op zijn LinkedIn en Twitter hoe geweldig fietsen wel niet is. “Fietsen is leuk, gezond en goed voor het milieu,” aldus de Volkswagen-topman. Voor autorijden geldt ook dat het leuk is, maar het is dan weer niet gezond en evenmin goed voor het milieu. Je zou dus haast de indruk krijgen dat de heer Diess anti-auto is.

Radfahren macht Spaß, ist gesund und gut für die Umwelt. In überfüllten urbanen Zentren wird das Auto – auch das emissionsfreie E-Auto – zukünftig nur dann akzeptiert, wenn das Rad genug Raum im Mobilitätsmix hat. https://t.co/wlfchzkG8m pic.twitter.com/oIM5xJo5W4 — Herbert Diess (@Herbert_Diess) October 6, 2021

Toch komt de auto ook nog om de hoek kijken in zijn pleidooi voor fietsen. Hij stelt namelijk dat auto’s in de toekomst alleen geaccepteerd worden in stadscentra als de fiets voldoende ruimte heeft in de ‘mobiliteitsmix’ (excuseer het taalgebruik). Ergens zit er dus tóch een stukje eigenbelang in het promoten van fietsen.

Desondanks blijft het opmerkelijk dat de CEO van Volkswagen nu opeens gaat vertellen hoe geweldig fietsen wel niet is. Of zou het merk stiekem een overstap naar fietsen voorbereiden?