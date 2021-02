Volkswagen: wij zijn niet bang voor Apple - Autoblog.nl

Binnen een aantal jaren kunnen we een nieuwe speler binnen de markt van elektrische auto’s verwachten. Apple is die nieuwe speler, maar bij Volkswagen zijn ze niet bang.

Wat we precies kunnen verwachten van Apple weten we niet. Simpelweg omdat het Amerikaanse techmerk ontzettend goed de boel weet geheim te houden. Recent kwam naar buiten dat Apple in gesprek was met Hyundai en Kia. Die gesprekken kwamen uiteindelijk op niets uit. Vermoedelijk konden de bedrijven het onderling niet eens worden. Apple moet in zee gaan met een bestaand (auto)merk over de productie van het voertuig, want het techbedrijf heeft immers zelf geen productiefaciliteit voor auto’s.

Volkswagen volgt deze ontwikkelingen uiteraard mee, maar ziet nog geen dreiging in de auto van Apple. Aldus Volkswagen-topman Herbert Diess in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Daarnaast denkt Diess dat het echt nog wel even gaat duren voordat de Apple auto werkelijkheid wordt. Zo wil het iPhone-merk voor zover bekend de software én de hardware helemaal in eigen huis ontwikkelen. En dat met een product waar ze nog geen ervaring mee hebben. Een grote ambitie waar jaren voor nodig zijn om iets goeds neer te kunnen zetten.

Door de komst van de elektrische auto groeien techbedrijven en autobedrijven steeds dichter naar elkaar toe. Een accupakket met elektromotor voelt minder onderscheidend als het rijden van bijvoorbeeld een V6 of een zes-in-lijn. Volkswagen ziet in elk geval nog geen dreiging in een merk als Apple dat bezig is met een eigen auto. Kijk echter niet gek op als nog meer techmerken met een eigen auto komen, denk bijvoorbeeld aan Sony.