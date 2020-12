Gelderse politie pakt 44-jarige autobetaster op - Autoblog.nl

De Gelderse politie heeft een 44-jarige autobetaster opgepakt, die verdacht is van negen diefstallen.

Je auto op slot doen; mensen met nieuwe, dure auto’s hoeven het eigenlijk niet meer te doen. Althans, niet zelf. Ze lopen gewoon weg en de auto doet zichzelf wel op slot. Andersom gaat de auto weer van het slot af als de eigenaar dichtbij de auto is. Hoe anders is dat bij wat oudere auto’s. Dan moet je op een knopje drukken om alle auto’s te kunnen vergrendelen. Of, erger nog, dan moet je de sleutel in de auto zelf steken en omdraaien. Bij nóg oudere auto’s – of als de Peugeot 205 van ondergetekende er even geen zin in heeft – moet je zelfs alle deuren individueel langs gaan om ze op slot te doen.

Soms vraag je je misschien wel eens af, waarom doe ik dat eigenlijk? Want als iemand serieus iets wil stelen uit je auto, dan gooien ze toch een steen door de ruit, of breken ze op andere manieren in? Dan heeft het op slot doen toch eigenlijk niet zo heel erg veel zin?

Als je dat denkt, dan was jij een mogelijke bron van inkomsten voor een 44-jarige dief. Deze autobetaster ging namelijk auto’s in Gelderse gemeenten langs en voelde of ze op slot waren of niet. Daarom noemde de politie deze meneer een ‘autovoeler’. Als hij voelde dat een auto open was, roofde hij alles wat erin zat, zoals sierraden. In een jaar tijd heeft hij minimaal negen auto’s op deze manier leeggeroofd.

Tegen de Gelderlander zegt de politie dat hij inmiddels is opgepakt. Overigens was hij in oktober ook al eens gearresteerd, maar daarna ging de dief gewoon vrolijk verder. Het is maar te hopen dat de politie hem deze keer langer weet vast te houden, zodat mensen die al dan niet abuis hun auto niet op slot doen, wat langer van hun bezit kunnen genieten.

Foto: Politie Gaat Groen! van @Ontploffer, via Autojunk.nl.